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CAS definirá em outubro recurso de Senegal por título da Copa Africana de Nações

CAS definirá em outubro recurso de Senegal por título da Copa Africana de Nações
CAS definirá em outubro recurso de Senegal por título da Copa Africana de Nações -

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anunciou oficialmente que avaliará, no dia 8 de outubro, o recurso de Senegal envolvendo o desfecho da Copa Africana de Nações. Em janeiro, os senegaleses superaram o Marrocos por 1 a 0 dentro das quatro linhas, mas acabaram punidos com a perda do título por abandonarem o campo de jogo. O comitê da Confederação Africana de Futebol (CAF) acatou a contestação dos marroquinos baseando-se no regulamento que proíbe a saída de atletas durante o andamento de um confronto.

A decisão administrativa acabou revertendo o placar final para 3 a 0 a favor dos donos da casa, que herdaram a taça de campeões. A Federação Senegalesa de Futebol contestou a medida imediatamente e acionou a última instância jurídica internacional. A audiência decisiva ocorrerá em Lausanne, na Suíça, sob sigilo e com portas fechadas. A entidade máxima do direito desportivo confirmou que a sentença definitiva não sairá na mesma data do julgamento.

Polêmicas de arbitragem marcaram final caótica em Rabat

O duelo decisivo no Estádio Príncipe Moulay Abdellah teve contornos dramáticos e ficou marcado pela atuação polêmica do árbitro Jean-Jacques Ndala. As primeiras grandes reclamações aconteceram ainda no tempo normal devido à anulação de um gol da equipe visitante. Mas a situação saiu do controle nos acréscimos, quando o juiz assinalou uma penalidade máxima muito questionável a favor da seleção marroquina.

A revolta tomou conta da delegação de Senegal, que decidiu recolher os jogadores e descer para os vestiários em sinal de protesto. O craque Sadio Mané assumiu a responsabilidade nos bastidores e convenceu os companheiros de equipe a retornarem ao gramado para o encerramento da partida. Na cobrança do pênalti, Brahim Díaz tentou uma cavadinha e facilitou a intervenção do goleiro Édouard Mendy, forçando a disputa da prorrogação.

Gol de Pape Gueye garantiu vitória de Senegal na prorrogação

Senegal manteve a concentração no tempo extra mesmo sob forte pressão das arquibancadas rivais na capital do país vizinho. A recompensa surgiu em uma jogada rápida de contra-ataque construída pelo setor de meio-campo. O volante Pape Gueye finalizou com força de fora da área para superar o goleiro Yassine Bono, assegurando o placar de 1 a 0 na bola rolando.

A batalha migrou para os tribunais logo após a cerimônia de premiação e arrasta-se por meses nos bastidores do futebol africano. Os dirigentes senegaleses sustentam que o retorno ao jogo após o incidente anula o argumento de abandono definitivo da partida. O veredito do tribunal suíço colocará um ponto final na disputa jurídica mais longa da história recente do torneio de seleções.

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