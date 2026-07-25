Agora no Corinthians, Diniz reencontra Ceni, sua maior vítima como treinador

O confronto entre Corinthians e Bahia, neste domingo (26), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, reserva um reencontro especial para o técnico Fernando Diniz. Afinal, o comandante corintiano terá novamente em seu caminho Rogério Ceni, adversário que mais enfrentou na carreira e contra quem também acumula o maior número de vitórias.
Ao todo, Diniz e Ceni se enfrentaram 15 vezes, sendo 14 delas no comando de equipes da elite do futebol brasileiro. Nesse sentido, o retrospecto favorece o treinador do Timão, que soma sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas.
Apesar dos bons números, o comandante do Timão não levou a melhor contra o treinador do Esquadrão Tricolor nos últimos dois duelos. Assim, à frente do Vasco, ele perdeu duas vezes por 1 a 0, tanto nesta edição do Brasileirão, quanto na edição da temporada passada.
No Brasileirão, a equipe paulista vive o seu melhor momento e vem de um bom triunfo por 3 a 0 sobre o Remo na Neo Química. Com o feito, o Corinthians alcançou a terceira vitória seguida na competição, algo que ainda não havia acontecido na atual edição do torneio. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o time já tinha vencido o Atlético Mineiro por 1 a 0 e o Grêmio por 3 a 1.
Confrontos desde o início da carreira como treinador
A vantagem também aparece em confrontos eliminatórios. Nesse sentido, em 2020, o treinador do Alvinegro eliminou duas equipes comandadas por Rogério na mesma edição da Copa do Brasil.
Nas oitavas de final, o São Paulo de Diniz superou o Fortaleza, então dirigido por Ceni, após dois empates e decisão por pênaltis. Na sequência, o ex-goleiro assumiu o Flamengo e reencontrou o Tricolor nas quartas de final. O time paulista venceu por 2 a 1 no Maracanã e confirmou a classificação com um triunfo por 3 a 0 no Morumbis.
Os treinadores iniciaram essa rivalidade ainda no começo de suas carreiras. Afinal, o primeiro duelo ocorreu na rodada de abertura do Campeonato Paulista de 2017, quando o ex-meio-campista comandava o Audax-SP.
Por fim, o Audax ainda colhia os frutos da campanha histórica que o levou à final do Estadual em 2016. No primeiro encontro entre os técnicos, a equipe de Diniz venceu por 4 a 2. Um resultado, portanto, que deu início a um retrospecto que, até hoje, permanece favorável ao atual treinador do Corinthians.
Duelos entre Fernando Diniz x Rogério Ceni
Vasco 0 x 1 Bahia – Brasileirão 2026
Bahia 1 x 0 Vasco – Brasileirão 2025
Vasco 3 x 1 Bahia – Brasileirão 2025
Cruzeiro 1 x 1 Bahia – Brasileirão 2024
Bahia 2 x 1 Fluminense – Brasileirão 2024
Bahia 1 x 0 Fluminense – Brasileirão 2023
Fluminense 3 x 1 São Paulo – Brasileirão 2022
São Paulo 2 x 2 Fluminense – Brasileirão 2022
São Paulo 3 x 0 Flamengo – Copa do Brasil 2020
Flamengo 1 x 2 São Paulo – Copa do Brasil 2020
São Paulo 2 (10) x 2 (9) Fortaleza – Copa do Brasil 2020
Fortaleza 3 x 3 São Paulo – Copa do Brasil 2020
São Paulo 1 x 0 Fortaleza – Brasileirão 2020
São Paulo 2 x 1 Fortaleza – Brasileirão 2019
Osasco Audax 4 x 2 São Paulo – Paulistão 2017
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