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Agora no Corinthians, Diniz reencontra Ceni, sua maior vítima como treinador

Agora no Corinthians, Diniz reencontra Ceni, sua maior vítima como treinador
Agora no Corinthians, Diniz reencontra Ceni, sua maior vítima como treinador -

O confronto entre Corinthians e Bahia, neste domingo (26), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, reserva um reencontro especial para o técnico Fernando Diniz. Afinal, o comandante corintiano terá novamente em seu caminho Rogério Ceni, adversário que mais enfrentou na carreira e contra quem também acumula o maior número de vitórias.

Ao todo, Diniz e Ceni se enfrentaram 15 vezes, sendo 14 delas no comando de equipes da elite do futebol brasileiro. Nesse sentido, o retrospecto favorece o treinador do Timão, que soma sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Apesar dos bons números, o comandante do Timão não levou a melhor contra o treinador do Esquadrão Tricolor nos últimos dois duelos. Assim, à frente do Vasco, ele perdeu duas vezes por 1 a 0, tanto nesta edição do Brasileirão, quanto na edição da temporada passada.

No Brasileirão, a equipe paulista vive o seu melhor momento e vem de um bom triunfo por 3 a 0 sobre o Remo na Neo Química. Com o feito, o Corinthians alcançou a terceira vitória seguida na competição, algo que ainda não havia acontecido na atual edição do torneio. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o time já tinha vencido o Atlético Mineiro por 1 a 0 e o Grêmio por 3 a 1.

Confrontos desde o início da carreira como treinador

A vantagem também aparece em confrontos eliminatórios. Nesse sentido, em 2020, o treinador do Alvinegro eliminou duas equipes comandadas por Rogério na mesma edição da Copa do Brasil.

Nas oitavas de final, o São Paulo de Diniz superou o Fortaleza, então dirigido por Ceni, após dois empates e decisão por pênaltis. Na sequência, o ex-goleiro assumiu o Flamengo e reencontrou o Tricolor nas quartas de final. O time paulista venceu por 2 a 1 no Maracanã e confirmou a classificação com um triunfo por 3 a 0 no Morumbis.

Os treinadores iniciaram essa rivalidade ainda no começo de suas carreiras. Afinal, o primeiro duelo ocorreu na rodada de abertura do Campeonato Paulista de 2017, quando o ex-meio-campista comandava o Audax-SP.

Por fim, o Audax ainda colhia os frutos da campanha histórica que o levou à final do Estadual em 2016. No primeiro encontro entre os técnicos, a equipe de Diniz venceu por 4 a 2. Um resultado, portanto, que deu início a um retrospecto que, até hoje, permanece favorável ao atual treinador do Corinthians.

Duelos entre Fernando Diniz x Rogério Ceni

Vasco 0 x 1 Bahia – Brasileirão 2026
Bahia 1 x 0 Vasco – Brasileirão 2025
Vasco 3 x 1 Bahia – Brasileirão 2025
Cruzeiro 1 x 1 Bahia – Brasileirão 2024
Bahia 2 x 1 Fluminense – Brasileirão 2024
Bahia 1 x 0 Fluminense – Brasileirão 2023
Fluminense 3 x 1 São Paulo – Brasileirão 2022
São Paulo 2 x 2 Fluminense – Brasileirão 2022
São Paulo 3 x 0 Flamengo – Copa do Brasil 2020
Flamengo 1 x 2 São Paulo – Copa do Brasil 2020
São Paulo 2 (10) x 2 (9) Fortaleza – Copa do Brasil 2020
Fortaleza 3 x 3 São Paulo – Copa do Brasil 2020
São Paulo 1 x 0 Fortaleza – Brasileirão 2020
São Paulo 2 x 1 Fortaleza – Brasileirão 2019
Osasco Audax 4 x 2 São Paulo – Paulistão 2017

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