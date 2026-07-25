Como fica a “volância” do Flamengo se Pulgar sair?

A passagem de Erick Pulgar pelo Flamengo pode estar perto do fim. O chileno de 32 anos está na mira do Monaco (FRA), do técnico Filipe Luís, com quem trabalhou por anos no Fla. Com multa rescisória em 4 milhões de dólares (R$ 20,3 milhões), o clube pode, então, perder seu volante ainda nesta janela de transferências.

Caso isto ocorra, como ficaria o meio-campo defensivo do Flamengo? O Jogada10 está aqui para isso! Confira agora quais seriam as opções do técnico Leonardo Jardim caso Pulgar aceite a proposta para defender o clube francês em 2026/27.

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Opções para o meio-campo do Fla

Atualmente, o Flamengo conta com cinco volantes a nível profissional em seu elenco. Além de Erick Pulgar, também tem Jorginho, Evertton Araújo, De la Cruz e Saúl Ñíguez. Há problemas neste grupo, porém. Afinal, Jorginho já possui idade avançada – 34 anos, o que joga contra no longo prazo, apesar de ser um dos principais atletas em atividade no Brasil.

Já De la Cruz, de 29 anos, possui problemas crônicos no joelho direito e sequer atua quando o Flamengo joga em campos sintéticos, algo cada vez mais frequente no país. Assim, atuou em apenas 19 partidas na atual temporada. Saúl, de 31 anos, também convive com problemas físicos e ainda não engrenou: somente nove aparições em 2026. Por fim, Evertton Araújo, que cresce de produção a cada partida. Não à toa, é o volante com mais jogos no ano, com 28 participações. Há, no entanto, interesse europeu pelo jogador de 23 anos, que pode ser a próxima “grande venda” do Fla, segundo o diretor José Boto.

Pulgar tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027. Contratado em 2022, o volante chileno se tornou peça fundamental para o sucesso do Rubro-Negro nos últimos anos e cresceu de produção, principalmente, após a chegada de Filipe Luís. Ao todo, ele soma 157 jogos, cinco gols e nove assistências com o Manto Sagrado. Na temporada atual, são 21 partidas e dois gols.

E a base do Flamengo?

Além dos citados, o Flamengo conta com uma safra de volantes em seu elenco, ainda que mal tenham atuado no ano. Luiz Felipe, de 18 anos, atuou em um jogo do Carioca neste ano, mas segue no elenco sub-20. Já o canhoto Pablo, de 19, tem três partidas no ano. Ele é titular do time sub-20 treinado por Marcelo Salazar.

Kaio Nóbrega, também de 19 anos, é outro que tem bastante espaço na base. Ele participou de dois jogos na temporada e surge como uma das opções. Há também o cearense Lucas Vieira, também destro de 19 anos. Ele é reserva no sub-20, mas também participou de três partidas pelo profissional neste ano. Kaio Júnior, que chama atenção pela altura (1,86m), tem menos espaço, mas também é opção para o setor. Por fim Rayan Lucas, o mais velho de todos. O jogador, que passou por empréstimo no Sporting B (POR), voltou nesta janela e pode contribuir na base ou até mesmo no profissional. Ele tem passagem pela Seleção Sub-20, tendo disputado o Mundial da categoria em 2025.

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