Líder do Brasileirão, Palmeiras domina retrospecto recente contra o Atlético; entenda

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez um primeiro turno irretocável e agora quer manter a campanha para confirmar o título, sob a batuta do técnico Abel Ferreira. Para isso, o elenco alviverde terá pela frente o Atlético-MG pela 20ª rodada, a primeira do returno, e defenderá um retrospecto recente altamente favorável diante do adversário.

Afinal, dos últimos quinze confrontos, a equipe paulista só teve uma derrota para o Galo desde setembro de 2021, quando se enfrentaram pela Libertadores. O revés ocorreu em outubro de 2023 também pelo Brasileirão, quando o time mineiro venceu por 2 a 0. Na ocasião, os gols foram de Hulk, que atualmente defende o Fluminense, e Paulinho, que está no elenco do comandante português.

Antes disso, o último triunfo alvinegro foi em agosto de 2021, com dois tentos de Savarino no Mineirão. Desde então, o Palmeiras soma seis vitórias, oito empates e apenas uma derrota para o Atlético-MG. O foco agora é aproveitar essa fama de carrasco e a empolgação da torcida para estrear a Nubank Arena, novo nome de seu estádio, com vitória.

No momento, o Alviverde tem sobrado na competição, com 44 pontos, oito à frente do Flamengo, porém com um jogo a mais na disputa. O Galo, por sua vez, tem tido dificuldades para engrenar e soma 25 pontos, na 13ª colocação. O confronto deste domingo (26) será às 19h30 (de Brasília).

Dúvidas para duelo com o Galo

Sem poder contar com Barboza, Khellven e Ramón Sosa, todos suspensos, Abel Ferreira pode ter novidades importantes para o confronto. Afinal, Giay participou do aquecimento da equipe e está em fase final de recuperação da entorse no tornozelo direito.

Além disso, o Vitor Roque e Felipe Anderson também treinaram sem restrições. O atacante passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo e não entra em campo desde abril, quando enfrentou a Jacuipense pela Copa do Brasil. Já o meia apresentou um edema na coxa esquerda e não enfrentou o Coritiba, na quarta-feira (22), no Couto Pereira.

Por fim, Flaco López, que disputou a Copa do Mundo com a Argentina, segue de férias e tende a se reapresentar na próxima semana. Allan cumpre o último jogo de suspensão devido à expulsão contra a Chapecoense, enquanto Jefté passou por cirurgia no joelho direito e ficará um longo período longe dos gramados. Últimos quinze confrontos entre Palmeiras x Atlético-MG Atlético -MG 2 x 2 Palmeiras – Brasileirão 2026

Atlético -MG 0 x 3 Palmeiras – Brasileirão 2025

Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG – Brasileirão 2025

Palmeiras 2 x 1 Atlético-MG – Brasileirão 2024

Atlético -MG 0 x 4 Palmeiras – Brasileirão 2024

Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG – Brasileirão 2023

Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG- Libertadores 2023

Atlético -MG 0 x 1 Palmeiras – Libertadores 2023

Atlético -MG 1 x 1 Palmeiras – Brasileirão 2023

Atlético -MG 0 x 1 Palmeiras – Brasileirão 2022

Palmeiras 0 (6) x (5) 0 Atlético-MG- Libertadores 2022

Atlético -MG 2 x 2 Palmeiras- Libertadores 2022

Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG – Brasileirão 2022

Palmeiras 2 x 2 Atlético-MG – Brasileirão 2021

Atlético -MG 1 x 1 Palmeiras- Libertadores 20221

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