Goleadas, título e expulsão: como foram os retornos de Neymar após Copas do Mundo

Após ver pela quarta o sonho do inédito título mundial desmoronar, Neymar volta a campo neste sábado (25) pelo Santos, segundo confirmou o técnico Cuca. O camisa 10 será a novidade no Peixe contra a Chapecoense, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, exatos 20 dias após a eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo,

O atacante junta os cacos da frustrada campanha da Seleção Brasileira nos Estados Unidos e a história mostra que os seus retornos pós-Copa do Mundo nunca passaram batidos. As suas três “reestreias” anteriores após disputar um Mundial, uma pela Barcelona e duas pelo Paris Saint-Germain, tiveram fatos relevantes. Gols, título e até mesmo uma expulsão marcaram o primeiro ato de cada novo ciclo do astro.

Desta vez, Neymar tem a missão de evitar que o Santos volte à zona do rebaixamento. Além disso, atender a um apelo do pai. Em 6 de julho, dia seguinte à queda na Copa do Mundo, o empresário publicou mensagem no Instagram relembrando a trajetória do filho e pedindo que o rebento recupere a alegria nos gramados.

“Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável. Deus lhe deu novamente a oportunidade de fazer aquilo que sempre amou.”, escreveu Neymar Pai.

2014: volta de lesão com gols e recepção a companheiro do mítico trio MSN

Em 2014, Neymar voltou aos gramados 45 dias após sofrer contusão nas quartas de final da Copa do Mundo. Contra a Colômbia, o atacante fraturou uma vértebra ao levar joelhada do lateral Camilo Zúñiga e perdeu o restante do Mundial. Em 18 de agosto, retornou em grande estilo pelo Barcelona ao marcar duas vezes na goleada por 6 a 0 sobre o Léon, do México, no Camp Nou, pelo Troféu Joan Gamper.

No torneio amistoso que abriu a temporada do clube catalão, o atacante, então com 22 anos, ainda deu uma assistência para o argentino Lionel Messi. Ademais, a partida também foi especial porque marcou a estreia de Luis Suárez, que entrou no segundo tempo. Neymar, Messi e o uruguaio formariam por três temporadas o badalado trio MSN, que levou o Barcelona a nove títulos, entre eles a Champions League 2014/2015.

A lesão no Mundial disputado no Brasil foi um duro golpe para Neymar e a Seleção Brasileira. Quatro dias depois, em 8 de julho de 2014, o Brasil sofreu a derrota mais vexaminosa de sua história, os 7 a 1 para a Alemanha. Às vésperas do duelo, o atacante comentou sobre a gravidade da entrada do jogador colombiano. “Se fosse dois centímetros para dentro eu poderia estar em uma cadeira de rodas”, disse, na Granja Comary.

2018: título para abrir a temporada pelo PSG

Em 4 de agosto de 2018, Neymar voltou aos gramados 29 dias após a eliminação do Brasil para a Bélgica, nas quartas de final da Copa da Rússia. Com 26 anos, ele iniciou no banco de reservas a partida do Paris Saint-Germain contra o Monaco, em Shenzhen, na China, pela Supercopa da França. Na ocasião, o alemão Thomas Tuchel (atual técnico da Inglaterra), estreou no comando do PSG e colocou o brasileiro em campo aos 31 minutos do segundo tempo.

Os parisienses golearam por 4 a 0 e conquistaram o primeiro dos quatro títulos daquela temporada. O destaque do jogo foi o argentino Di María, com dois gols. Embora Neymar não tenha balançado as redes, o confronto foi importante por ser o seu primeiro jogo pelo PSG em seis meses. Em fevereiro de 2018, ele sofreu fratura no quinto metatarso do pé direito. Assim, só voltaria a atuar em amistoso da Seleção Brasileira contra a Croácia, às vesperas da Copa do Mundo.

A queda para os belgas representou a segunda frustração de Neymar em Copas. Dias depois do jogo disputado em Kazan, na Rússia, o camisa 10 fez um desabafo no Instagram sobre o novo dissabor com a camisa do Brasil.

“Posso dizer que é o momento mais triste da minha carreira. A dor é muito grande porque sabíamos que poderíamos chegar, sabíamos que tínhamos condições de irmos mais além, de fazer história… mas não foi dessa vez”, desabafou o atacante.

2022: expulsão em retomada após “derrota que mais doeu”

No dia 28 de dezembro de 2022, Neymar voltou a disputar uma partida após vivenciar sua terceira Copa do Mundo malsucedida. Em Al Rayyan, no Qatar, 19 dias antes, o Brasil havia sido eliminado pela Croácia no pênaltis, pelas quartas de final, após empate por 1 a 1, com gol justamente do camisa 10.

E o retorno ao PSG teve um enredo desastroso para o atacante. Ele foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Strasbourg, pela 16ª rodada do Campeonato Francês e deu assistência para o compatriota Marquinhos abrir o marcador. Porém, acabou expulso aos 16 minutos do segundo tempo após tomar o segundo amarelo no intervalo de dois minutos por simular um pênalti.

A nova campanha frustrada em Copa do Mundo, quando estava perto de completar 31 anos, deixou Neymar abatido mais uma vez. Assim como após a queda em 2018, o atacante voltou a expressar a desolação e referir-se à dor de uma eliminação nas redes sociais.

“Estou destruído psicologicamente, essa com certeza foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante 10 minutos e logo após caí no choro sem parar. Vai doer por muito tempo, infelizmente”, declarou, em mensagem compartilhada com os seguidores.

2026: início dos passos finais na carreira?

Neymar tem contrato com o Santos até 31 de dezembro e seu futuro após essa data é uma incógnita. O ídolo retornou ao clube que o formou no início de 2023 com a meta de retomar as condições físicas após séria lesão justamente para disputar o que, em tese, seria sua última Copa do Mundo. Porém, nos gramados dos Estados Unidos atuou em apenas duas partidas, somando 38 minutos, e fez um gol, de pênalti, na queda para a Noruega.

Em 2026, Neymar soma 6 gols em 15 jogos com a camisa do Santos – quatro no Campeonato Brasileiro e dois na Copa Sul-Americana. Seu último jogo pelo Peixe foi há pouco mais de dois meses. Na ocasião, a equipe por 3 a 0 para o Coritiba, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, foi nesse confronto que o atacante sofreu lesão na panturrilha direita que retardou sua estreia na Copa do Mundo.

Contra a Chapecoense, Neymar e Santos tentam iniciar um novo momento para a equipe no Brasileirão. Afinal, a partida abre o segundo turno da equipe, que tem apenas um ponto a mais que o Vasco, primeiro figurante do Z4. O adversário, por sua vez, está na lanterna com apenas nove pontos. Curiosamente, o único triunfo dos catarinenses na competição foi os 4 a 2 sobre o Peixe, na Arena Condá, pela 1ª rodada. A meta é se afastar da zona de rebaixamento e começar a acumular gordura para se dedicar às Copas do Brasil e Sul-Americana.

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