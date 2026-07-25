Vaga na Libertadores e show de Soteldo: a última visita do Fluminense ao Grêmio pelo Brasileirão

Neste domingo (26), Grêmio e Fluminense se encontram mais uma vez pelo Brasileirão. Em jogo válido pela 20ª rodada – a primeira do returno – os tricolores medem forças em situações distintas na tabela de classificação. De um lado, o Grêmio quer se afastar da zona de rebaixamento, enquanto do outro, o Fluminense quer voltar para a terceira posição. A situação de hoje é bem diferente do que era no último encontro entre os times em Porto Alegre.

Em dezembro de 2025, já na reta final do Brasileirão, Grêmio e Fluminense se encontraram pela 37ª rodada. O Grêmio sonhava com uma pequena chance de se classificar para fase eliminatória da Libertadores, enquanto o Flu, em boas condições, queria garantir sua classificação com uma rodada de antecedência para o fim do Brasileirão. Quando a bola rolou, o que se viu foi a presença da lei mais famosa do futebol, a ‘Lei do Ex’.

LEIA MAIS: Pausa na Copa revigora o Fluminense para a maratona do segundo semestre

Contratado pelo Fluminense em 2025, Soteldo teve uma grande passagem pelo Grêmio e fez valer a ‘Lei do Ex’ logo aos 18 minutos de partida. O venezuelano recebeu cruzamento de Everaldo e empurrou para o gol vazio, no que foi o primeiro gol com a camisa do Fluminense.

Já no segundo tempo, Soteldo dobrou a aposta e castigou mais uma vez o seu ex-clube. Em uma bela trama ofensiva, Lucho Acosta rolou para o venezuelano tirar do goleiro Tiago Volpi e anotar o segundo gol do Flu em Porto Alegre – e o seu segundo pelo clube.

O Grêmio conseguiu descontar logo depois do segundo gol de Soteldo. Em cobrança de escanteio na área feita por Willian, André Henrique subiu mais que a zaga do Flu e marcou para os gaúchos. Contudo, o placar permaneceu inalterado até o fim da partida na Arena do Grêmio.

Sendo assim, com dois gols de Soteldo em Porto Alegre, o Fluminense garantiu a classificação matemática para a Libertadores de 2026. Na última rodada, três dias depois, o Tricolor venceu o Bahia e também garantiu a vaga direta para a fase de grupos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.