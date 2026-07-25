São Paulo vai da liderança à sequência sem vitórias e vê Z4 mais perto no Brasileirão

O São Paulo encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro em situação bem diferente daquela vivida nas rodadas iniciais. Depois de brigar pelas primeiras posições e chegar a ocupar a liderança, o Tricolor atravessou uma queda de rendimento, acumulou uma sequência negativa e agora já olha mais para a parte de baixo da tabela do que para a disputa pelo título.

Após 19 rodadas, a equipe soma 25 pontos, com sete vitórias, quatro empates e oito derrotas. A campanha deixa o São Paulo na nona colocação, mas a distância para o Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, é de apenas cinco pontos.

Troca de comandos prejudicam o São Paulo

A mudança de cenário acompanha a instabilidade dentro e fora de campo. O São Paulo iniciou o Brasileirão sob o comando de Hernán Crespo e viveu seu melhor momento na competição. O treinador permaneceu invicto nas quatro primeiras rodadas, com três vitórias e um empate, desempenho que colocou a equipe entre os primeiros colocados e chegou a levá-la à liderança.

Depois da saída do argentino, Roger Machado assumiu o comando em meio à desconfiança da torcida. Mesmo convivendo com forte rejeição, o treinador conquistou quatro vitórias, dois empates e sofreu cinco derrotas em 11 partidas pelo Brasileirão. Apesar da oscilação, deixou o São Paulo dentro do G4.

Na sequência, Milton Cruz comandou a equipe de forma interina na derrota para o Fluminense, antes do retorno de Dorival Júnior ao cargo de técnico. Desde então, o novo comandante ainda não conseguiu mudar o panorama da equipe. Em três jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor empatou um e perdeu dois.

Mudança drástica de rendimento

A queda de rendimento fica ainda mais evidente quando se compara o início e o fim do primeiro turno. Afinal, nas seis primeiras rodadas, o São Paulo permaneceu invicto e engatou quatro vitórias consecutivas. Agora, a equipe amarga seis partidas sem vencer e acumula quatro derrotas nesse período, deixando a briga pelas primeiras posições para trás.

Sem conseguir reagir, o Tricolor viu a distância para a liderança aumentar consideravelmente, enquanto a margem para a zona de rebaixamento diminuiu a cada rodada. O São Paulo tentará interromper a sequência negativa já neste domingo (26/7). Às 18h30, a equipe enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pela abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

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