Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Botafogo têm encontro marcado para este domingo, às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, pela 20ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro, a primeira do retorno da competição nacional. A Raposa é a oitava colocada, com 27 pontos, enquanto o Glorioso, com 26, está em nono lugar.

Onde assistir

TV Globo e Premier transmitem a partida.

Como chega o Cruzeiro

Após um primeiro tempo abaixo das expectativas, o Cruzeiro tenta melhorar o seu retrospecto no Brasileirão para ingressar, no mínimo, entre os classificados para a próxima Copa Libertadores. Para isso, não pode negociar resultado diante do Botafogo no reencontro de Artur Jorge com o seu ex-clube.

O técnico bracarense terá problemas. Afinal, não poderá contar com o volante Gerson e com o meia Matheus Pereira, ambos suspensos por acúmulos de cartões amarelos. Sendo assim, o comandante minhoto pode improvisar Bruno Rodrigues no meio e colocar Matheus Henrique na vaga do Corringa. Lucas Silva corre por fora nesta disputa.

Pec, que sofreu uma pancada, está fora e só deve retornar na etapa final da temporada. A boa notícia é a volta de Romero, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Internacional por 2 a 1, nesta semana, no Beira-Rio.

Como chega o Botafogo

O Glorioso aproveitou a pausa para a Copa do Mundo para reformular o elenco. E estas caras novas têm o primeiro desafio fora de casa. Welerson (goleiro), Batista (goleiro), Monzón (zagueiro) e Paulinho (lateral-esquerdo), por exemplo, já apareceram na lista de relacionados no empate sem gols com o Vitória, O quarteto deve ser mantido para o compromisso contra o Cabuloso.

O técnico Franclim Carvalho não tem desfalques para este compromisso. Mas pode alterar a configuração do meio de campo se optar pelo volante Danilo entre os titulares. O problema é quem vai sair. Huguinho teve boa participação contra o Vitória, assim como o meia Montoro. A opção mais plausível é Medina, outro jogador que rende bem no setor. Ferraresi, ausente contra o Leão, é a novidade para a zaga do Botafogo.

O Mais Tradicional passou boa parte do primeiro turno frequentando o meio da tabela do Brasileirão.

CRUZEIRO x BOTAFOGO

Brasileirão de 2026 – Rodada 20

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 26/7/2026, às 16h (horário de Brasília)

CRUZEIRO: Otávio William. Fabrício Bruno, Jesus e Rojas; Romero, Matheus Henrique e Rodrigues; Wanderson, Villarreal e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge

BOTAFOGO: Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino e Marçal; Huguinho, Danilo e Montoro; Martins, Villalba e Cabral. Técnico: Franclim Carvalho:

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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