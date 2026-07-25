Tecnologia do impedimento semiautomático começa a ser usada no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro entra em uma nova era da arbitragem neste sábado (25). A partir da abertura da 20ª rodada da Série A, todos os jogos passarão a contar com o sistema de impedimento semiautomático (SAOT), tecnologia que auxilia a equipe do VAR na identificação de posições irregulares e promete tornar as decisões mais rápidas, precisas e transparentes. A novidade marca, portanto, a estreia oficial do recurso no futebol brasileiro após um período de testes e preparação realizado pela CBF.

Os primeiros confrontos com a nova tecnologia serão Athletico-PR x Internacional, na Arena da Baixada, Santos x Chapecoense, na Vila Belmiro, e Vasco x Mirassol, em São Januário, todos neste sábado. No entanto, todos os dez jogos da rodada utilizarão o sistema, que passa a integrar permanentemente a estrutura do VAR no Brasileirão.

‘Nova era para o futebol brasileiro’

Segundo a CBF, o impedimento semiautomático utiliza câmeras de alta precisão instaladas nos estádios para captar, em tempo real, a posição dos jogadores. Ao mesmo tempo, um sensor instalado na bola identifica, inclusive, com exatidão o momento do passe. As informações são processadas por um software que gera automaticamente uma reconstrução tridimensional da jogada, facilitando a análise da arbitragem de vídeo.

“Este é apenas mais um passo em uma transformação muito mais ampla da arbitragem brasileira, envolvendo tecnologia, educação, profissionalização e inovação. A partir de 25 de julho, iniciaremos uma nova era para o futebol brasileiro, reafirmando o compromisso da CBF com a excelência e com a contínua evolução do nosso esporte”, disse Netto Góes, diretor da Comissão de Arbitragem da CBF.

A CBF também ressaltou que a decisão continua sendo humana. O software apenas envia os dados e a reconstrução da jogada ao VAR, responsável por validar as informações antes de recomendar a decisão ao árbitro de campo. Dessa forma, o protocolo adotado segue o modelo utilizado pela Fifa nas últimas Copas do Mundo e principais ligas europeias.

Tecnologia foi testada durante a Copa

Porém, antes da implementação oficial, a comissão de arbitragem promoveu testes em partidas das categorias de base e em jogos da Série A realizados após a pausa para a Copa do Mundo 2026. O período serviu para calibrar equipamentos, treinar árbitros e operadores e validar o funcionamento do sistema nos estádios brasileiros.

A implantação também exigiu adaptações na infraestrutura das arenas, com instalação de câmeras específicas e integração ao centro de operações do VAR. Segundo a CBF, todos os estádios aptos a receber partidas da Série A passaram pelo processo de adequação.

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