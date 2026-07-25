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Bom presságio? Estreia dos últimos técnicos do Vasco em São Januário foi com vitória

Bom presságio? Estreia dos últimos técnicos do Vasco em São Januário foi com vitória
Bom presságio? Estreia dos últimos técnicos do Vasco em São Januário foi com vitória -

O português Pedro Emanuel tem seu primeiro encontro com a torcida do Vasco em São Januário na noite deste sábado, às 20h30, contra o Mirassol, pelo Brasileirão. Se depender do retrospecto recente de seus antecessores, o técnico tem mais um motivo para ficar confiante. Afinal, Fabio Carille, Fernando Diniz e Renato Gaúcho tiveram sequências de vitórias começando com suas estreias em casa.

No entanto, o momento do Cruzmaltino não é positivo e acende o sinal de alerta. No retorno da parada para a Copa do Mundo, a equipe ainda não conseguiu vencer – uma derrota para o Vitória, em Salvador, e um empate com o Independiente Medellín, na Colômbia, pela Sul-Americana. Ou seja, Pedro Emanuel já está sob pressão.

Fabio Carille

Primeiro treinador do Vasco em 2025, Fabio Carille manteve 100% de aproveitamento na Colina Histórica por seis jogos. É verdade que pegou adversários mais frágeis no Campeonato Carioca, como a Portuguesa (4 a 1 na estreia) e Maricá (1 a 0). Mas também somou boas vitórias contra Botafogo, Santos (Brasileirão), Puerto Cabello-VEN (Sul-Americana) e Sport (Brasileirão).

No quarto mês de trabalho, Carille não manteve a boa fase e viu as derrotas se acumularem. Assim, acabou demitido em maio em meio às críticas sobre seu estilo de jogo mais defensivo e falta de afinidade com o elenco.

Fernando Diniz

Logo em seguida, a gestão do presidente Pedrinho contratou o técnico que sempre desejou. E Fernando Diniz fez a alegria dos vascaínos na estreia em São Januário, com um imponente 3 a 0 sobre o Fortaleza, em maio de 2025.

Na semana seguinte, garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil nos pênaltis, após empatar com o Operário-PR. No terceiro jogo em casa, a terceira competição diferente: vitória sobre o Melgar.

Renato Gaúcho

O sucessor de Diniz foi Renato Gaúcho, que, em março deste ano, espantou a má fase com uma vitória sobre o poderoso Palmeiras, pelo Brasileirão. São Januário foi à loucura com a virada por 2 a 1, gols de Thiago Mendes e Cuiabano.

Renato ainda viu o time derrotar o Grêmio dez dias depois, colocando o Vasco entre os dez primeiros da tabela. Pouco a pouco, no entanto, seu trabalho foi perdendo força, tanto internamente quanto nos resultados. O resultado foi a demissão precoce durante a parada para a Copa do Mundo.

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