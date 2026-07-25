Bom presságio? Estreia dos últimos técnicos do Vasco em São Januário foi com vitória

O português Pedro Emanuel tem seu primeiro encontro com a torcida do Vasco em São Januário na noite deste sábado, às 20h30, contra o Mirassol, pelo Brasileirão. Se depender do retrospecto recente de seus antecessores, o técnico tem mais um motivo para ficar confiante. Afinal, Fabio Carille, Fernando Diniz e Renato Gaúcho tiveram sequências de vitórias começando com suas estreias em casa.

No entanto, o momento do Cruzmaltino não é positivo e acende o sinal de alerta. No retorno da parada para a Copa do Mundo, a equipe ainda não conseguiu vencer – uma derrota para o Vitória, em Salvador, e um empate com o Independiente Medellín, na Colômbia, pela Sul-Americana. Ou seja, Pedro Emanuel já está sob pressão.

Fabio Carille

Primeiro treinador do Vasco em 2025, Fabio Carille manteve 100% de aproveitamento na Colina Histórica por seis jogos. É verdade que pegou adversários mais frágeis no Campeonato Carioca, como a Portuguesa (4 a 1 na estreia) e Maricá (1 a 0). Mas também somou boas vitórias contra Botafogo, Santos (Brasileirão), Puerto Cabello-VEN (Sul-Americana) e Sport (Brasileirão).

No quarto mês de trabalho, Carille não manteve a boa fase e viu as derrotas se acumularem. Assim, acabou demitido em maio em meio às críticas sobre seu estilo de jogo mais defensivo e falta de afinidade com o elenco.

Fernando Diniz

Logo em seguida, a gestão do presidente Pedrinho contratou o técnico que sempre desejou. E Fernando Diniz fez a alegria dos vascaínos na estreia em São Januário, com um imponente 3 a 0 sobre o Fortaleza, em maio de 2025.

Na semana seguinte, garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil nos pênaltis, após empatar com o Operário-PR. No terceiro jogo em casa, a terceira competição diferente: vitória sobre o Melgar.

Renato Gaúcho

O sucessor de Diniz foi Renato Gaúcho, que, em março deste ano, espantou a má fase com uma vitória sobre o poderoso Palmeiras, pelo Brasileirão. São Januário foi à loucura com a virada por 2 a 1, gols de Thiago Mendes e Cuiabano.

Renato ainda viu o time derrotar o Grêmio dez dias depois, colocando o Vasco entre os dez primeiros da tabela. Pouco a pouco, no entanto, seu trabalho foi perdendo força, tanto internamente quanto nos resultados. O resultado foi a demissão precoce durante a parada para a Copa do Mundo.

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