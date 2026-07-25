Corinthians x Vitória (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Com o fim da Copa do Mundo 2026, o Brasileirão Feminino está de volta e entra na reta final da primeira fase. Assim, o Corinthians, atual líder da competição, mede forças com o Vitória neste domingo (26), às 11h (de Brasília), no Canindé.
Dessa forma, o Timão soma, no momento, 28 pontos, um à frente que o arquirrival Palmeiras, e lidera o campeonato restando cinco rodadas para o fim da primeira fase. O Leão da Barra, por sua vez, tem 6 pontos e só está fora da zona de rebaixamento para o Brasileirão A2 por causa do número de gols marcados, três a mais que o América-MG.
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Onde assistir
O confronto deste domingo (26) terá a transmissão da TV Brasil.
Como chega o Corinthians
Durante a semana, a direção do Timão preferiu tirar o jogo do Parque São Jorge e transferir para o Canindé, ainda mais depois das críticas ao estado do gramado da Fazendinha. No Estádio da Portuguesa, as Brabas possuem um bom retrospecto, visto que já tiveram 17 vitórias, um empate e apenas uma derrota, com 58 gols marcados e sete sofridos.
Apesar da liderança do Brasileirão, a equipe tenta se recuperar da eliminação da Copa do Brasil Feminina. Na última segunda-feira (20), perderam de 1 a 0 para a Ferroviária e deram adeus ao torneio.
Como chega o Vitória
O Leão da Barra não venceu nas últimas cinco partidas e tem apenas um triunfo na competição. Afinal, venceu o lanterna Botafogo por 2 a 0, no Barradão, resultado que deixou o time fora da zona de rebaixamento.
Por fim, o foco agora é surpreender o líder do campeonato e somar pontos para se afastar do Z2. Restam cinco rodadas para o fim da primeira fase, e o Vitória tenta buscar a permanência na Série A1.
CORINTHIANS X VITÓRIA
13ª Rodada do Brasileiro feminino
Data e Horário: 26/7/2026 (domingo), 11h (de Brasília)
Local: Canindé, São Paulo (SP)
CORINTHIANS: Lelê;Gi Fernandes (Ivana),Erika, Thais Ferreira e Tamires; Duda Sampaio, Andressa Alves e Letícia; Gabi Zanotti; Belen Aquino (Vic Albuquerque) e Jaque Ribeiro. Técnica: Emily LIma,
VITÓRIA: Lorrana; Larisse, Raiani, Monik e Duda Anjos; Kamila, Moura e Bárbara; Joicy, Milena Monteiro e Lany. Técnico: Marcos Carvalho.
Árbitra: Michelle Peixoto Safatle (CE)
Auxiliares: Marcela de Almeida Silva (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)
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