Arsenal avalia investida histórica para tirar Vini Jr do Real Madrid

O Arsenal estuda uma das maiores contratações de sua história e colocou Vini Jr entre os principais alvos da próxima janela de transferências. De acordo com o jornal britânico The Sun, a diretoria dos Gunners acompanha de perto a situação contratual do atacante brasileiro no Real Madrid e já recebeu aval para tentar a negociação. Porém, ainda não há conversas oficiais entre as partes.

A possibilidade ganha força por causa da indefinição sobre a renovação de contrato do camisa 7 com o clube espanhol. Caso as conversas não avancem, o Real Madrid poderá considerar uma venda para evitar perder o jogador sem compensação financeira ao fim do vínculo.

O projeto esportivo do Arsenal conta com a aprovação do técnico Mikel Arteta e do diretor esportivo Andrea Berta. A avaliação interna é que Vini Jr elevaria o nível da equipe na disputa pela Premier League e Champions League, tornando-se a principal referência ofensiva do elenco.

Apesar do interesse, a negociação é considerada complexa. O principal entrave é o salário do brasileiro, atualmente estimado em cerca de R$ 2,33 milhões por semana, valor que exigiria uma reestruturação na folha salarial do clube londrino.

Enquanto monitora a situação de Vini Jr, o Arsenal segue ativo no mercado. O clube já reforçou o elenco com Christos Tzolis. Mas também analisa outras opções para fortalecer o setor ofensivo e o meio-campo, entre elas Bruno Guimarães, do Newcastle, e Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.

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