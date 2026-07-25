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Arsenal avalia investida histórica para tirar Vini Jr do Real Madrid

Arsenal avalia investida histórica para tirar Vini Jr do Real Madrid
Arsenal avalia investida histórica para tirar Vini Jr do Real Madrid -

O Arsenal estuda uma das maiores contratações de sua história e colocou Vini Jr entre os principais alvos da próxima janela de transferências. De acordo com o jornal britânico The Sun, a diretoria dos Gunners acompanha de perto a situação contratual do atacante brasileiro no Real Madrid e já recebeu aval para tentar a negociação. Porém, ainda não há conversas oficiais entre as partes.

A possibilidade ganha força por causa da indefinição sobre a renovação de contrato do camisa 7 com o clube espanhol. Caso as conversas não avancem, o Real Madrid poderá considerar uma venda para evitar perder o jogador sem compensação financeira ao fim do vínculo.

O projeto esportivo do Arsenal conta com a aprovação do técnico Mikel Arteta e do diretor esportivo Andrea Berta. A avaliação interna é que Vini Jr elevaria o nível da equipe na disputa pela Premier League e Champions League, tornando-se a principal referência ofensiva do elenco.

Apesar do interesse, a negociação é considerada complexa. O principal entrave é o salário do brasileiro, atualmente estimado em cerca de R$ 2,33 milhões por semana, valor que exigiria uma reestruturação na folha salarial do clube londrino.

Enquanto monitora a situação de Vini Jr, o Arsenal segue ativo no mercado. O clube já reforçou o elenco com Christos Tzolis. Mas também analisa outras opções para fortalecer o setor ofensivo e o meio-campo, entre elas Bruno Guimarães, do Newcastle, e Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.

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