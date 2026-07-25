Vasco fecha acordo e apresenta nova patrocinadora máster

O Vasco anunciou neste sábado (25) sua nova patrocinadora máster. A SportingBet estampará a parte principal da camisa cruz-maltina em um contrato válido até o fim de 2027, com cláusula de renovação por mais uma temporada. A estreia da parceria acontecerá diante do Mirassol, em São Januário, pela 20ª rodada do Brasileirão, marcando o início de uma nova etapa comercial para o clube. Além disso, o acordo encerra um período em que o Gigante da Colina atuava sem patrocinador principal desde o fim do vínculo com a Betfair.

A parceria vai além da exposição da marca no uniforme. O contrato prevê um valor fixo por temporada, além de bonificações ligadas ao desempenho da equipe e ao engajamento da torcida na plataforma da empresa. Dessa forma, o clube espera ampliar suas receitas e fortalecer o planejamento financeiro para os próximos anos, apostando em um relacionamento duradouro com a nova patrocinadora.

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Pedrinho destaca projeto de reconstrução

A negociação já estava encaminhada desde junho. Porém, o anúncio acabou sendo adiado por causa do afastamento temporário de Pedrinho da presidência, durante o período de intervenção judicial. Por esse motivo, as partes optaram por esperar a normalização da situação para oficializar o acordo diante da torcida vascaína. Inclusive, parte do material de divulgação já estava em produção nas últimas semanas.

O presidente Pedrinho, nesse sentido, afirmou que a escolha da SportingBet foi baseada na solidez da empresa e na identificação com o momento vivido pelo Cruz-Maltino. De acordo com o dirigente, o objetivo é transformar a parceria em um instrumento de crescimento dentro e fora das quatro linhas.

“Buscamos uma grande parceira, uma marca sólida e internacional, que compartilhasse do nosso projeto de reconstrução. Encontramos uma empresa com credibilidade, capaz de fortalecer nossa camisa e, principalmente, de construir ações que aproximem ainda mais o clube da torcida”, declarou.

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