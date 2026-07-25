Inter de Milão faz estreia na pré-temporada contra o Karlsruher

A Inter de Milão segue sua preparação para a temporada 2026/27 em Donaueschingen, na Alemanha. Neste domingo (26), às 11h30 (de Brasília), o time encara seu primeiro amistoso de pré-temporada, contra o Karlsruher, no estádio BBBank Wildpark, em Karlsruhe. O elenco realizou mais uma sessão de treinamentos sob o comando do técnico Cristian Chivu e encerrou a preparação para o duelo neste sábado (25).

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Além disso, o duelo marcará um encontro inédito entre os dois clubes, que nunca se enfrentaram, nem em competições oficiais nem em amistosos.

Após esse primeiro teste, o calendário do Inter reserva dois confrontos de grande expectativa. No dia 5 de agosto, a equipe enfrentará o Milan em um “Derby della Madonnina” que será disputado na Austrália.

Três dias depois, em 8 de agosto, será a vez do clássico diante da Juventus, outro duelo tradicional do futebol italiano que promete movimentar a reta final da preparação para a nova temporada.

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