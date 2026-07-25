Chico da Costa recusa saída e cria impasse em negociação do Cruzeiro

O Cruzeiro continua trabalhando para enxugar o elenco durante a janela de transferências, mas encontrou um obstáculo na possível saída de Chico da Costa. O atacante entrou na mira do Sport como parte de uma negociação paralela entre os clubes, no entanto, a transferência depende da aprovação do próprio jogador, que do seu lado, recusou a partida para Recife.

Apesar do impasse, a negociação entre Cruzeiro e Sport pela contratação do volante Zé Lucas segue em andamento e não deve sofrer interferências. O jovem de 18 anos continua próximo de reforçar a Raposa, enquanto os dois clubes tratam separadamente da situação de Chico. Dessa forma, a diretoria mantém o planejamento de concluir a chegada do meio-campista independentemente da definição sobre o futuro do centroavante.

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Chico da Costa perdeu espaço no Cabuloso

Desde o início da intertemporada, a diretoria e os representantes de Chico da Costa trabalham para encontrar um novo destino para o jogador. Sem espaço no elenco comandado por Artur Jorge, o atacante passou a figurar entre as últimas opções do setor ofensivo. Inclusive, alguns clubes brasileiros demonstraram interesse, como o Remo, mas nenhuma negociação avançou até a fase final.

O desejo pessoal do atleta pesa diretamente nas conversas. A prioridade é atuar fora do Brasil, especialmente no futebol do Oriente Médio, mercado visto como mais atrativo para a sequência da carreira. Com contrato válido até dezembro de 2027, o Cruzeiro permanece aberto a propostas que atendam aos interesses de ambas as partes.

Contratado no início da temporada por indicação do então técnico Tite, Chico da Costa não conseguiu repetir o desempenho que apresentou pelo Mirassol. O atacante disputou apenas 14 partidas oficiais com a camisa celeste, sendo titular em cinco oportunidades, e terminou o período sem marcar gols. Dessa forma, a tendência é que o clube siga intensificando a busca por uma solução nesta janela, permitindo ao jogador iniciar um novo ciclo e liberando espaço no elenco para os próximos desafios da temporada.





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