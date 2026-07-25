Ortiz sobre Vozinha no Colo Colo: “Terá que lutar pela vaga”

A contratação de Vozinha pelo Colo Colo movimentou o futebol chileno, mas o goleiro cabo-verdiano não encontrará caminho livre para assumir a titularidade. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Deportes Limache, o técnico Fernando Ortiz deixou claro que o experiente arqueiro precisará conquistar seu espaço dentro do elenco.

O treinador explicou que não participou diretamente das negociações, mas ressaltou que todos os jogadores seguem o mesmo processo de disputa por posição: “Não estive envolvido nas negociações. Sei que ele é apenas mais um jogador que terá que lutar por seu lugar, como todos os outros”, afirmou Ortiz.

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Destaque no Mundial, mas sem privilégios

Vozinha chega ao Colo Colo depois de chamar atenção durante a Copa do Mundo defendendo Cabo Verde. Aos 40 anos, o goleiro assinou contrato até o fim de 2027 e desembarca como uma das principais contratações do clube para a sequência da temporada. Apesar do reconhecimento na Copa, Ortiz reforçou que o histórico, nesse sentido, não garante vantagem na disputa interna.

“Claro que estou feliz. Temos um jogador de Copa do Mundo no Colo Colo e suas atuações chamaram nossa atenção. Concordo plenamente com essa contratação, mas também quero destacar a atuação do Gabriel hoje. Vai ser uma boa disputa entre o Vozinha, o Gabriel e o restante do grupo”, declarou.

Pelo Campeonato Chileno, a equipe alcançou a sétima vitória consecutiva na competição e segue isolada na liderança. Questionado sobre a contratação do goleiro, Ortiz evitou aprofundar detalhes sobre o processo conduzido pela diretoria, limitando-se a afirmar que o importante é manter o ambiente competitivo.

Ainda sem data oficial para apresentação, Vozinha iniciará os trabalhos nos próximos dias e disputará posição com Gabriel Mauria e os demais goleiros do elenco. A expectativa é que sua experiência internacional aumente a concorrência interna e fortaleça o Colo Colo para a sequência da temporada.

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