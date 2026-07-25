Bahia x Corinthians: onde assistir, escalação e arbitragem

De olho em uma vaga na Libertadores, Bahia e Corinthians fazem um duelo direto neste domingo (26/7), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço vem de empate fora de casa contra o Atlético-MG, mas se manteve no G6 e firme na ponta da tabela. Já o Timão venceu bem o Remo no retorno aos gramados, deu um grande salto na classificação, subindo para a sétima posição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo, GE TV e Premiere.

Como chega o Bahia

A principal notícia positiva para o Bahia é o retorno de Luciano Juba. Após cumprir suspensão contra o Atlético-MG e concluir o processo de transição física por conta de uma lesão sofrida antes da pausa para a Copa do Mundo, o lateral-esquerdo voltou a treinar normalmente no CT Evaristo de Macedo e deve ficar à disposição de Rogério Ceni. Além disso, o zagueiro Marco Moreno, contratado junto ao Eibar, já está integrado ao elenco e passa a ser mais uma alternativa para o sistema defensivo.

Por outro lado, Ruan Pablo voltou a atuar na derrota para o Atlético-MG. O jovem atacante entrou no segundo tempo na vaga de Willian José. Assim, aos poucos, ganha ritmo após se recuperar da cirurgia no tornozelo, realizada em razão da lesão ligamentar sofrida durante o Ba-Vi pelo Campeonato Baiano. Na lateral direita, por sua vez, Marcos Victor e Román Gómez disputam uma vaga após a saída de Gilberto para o Athletico-PR durante a pausa. Já Santiago Ramos Mingo segue como dúvida depois de sentir um problema físico diante do Atlético-MG, enquanto Kanu desponta como principal opção para substituí-lo.

Como chega o Corinthians

O Corinthians terá pouco tempo para se recuperar antes de voltar a campo. Após vencer o Remo na última quinta-feira (23), a equipe contará com apenas dois dias de preparação para enfrentar o Bahia, neste domingo, em Salvador, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Memphis Depay continua fora. O atacante holandês recebeu um período de descanso após a Copa do Mundo e, ao mesmo tempo, negocia a renovação de contrato, que termina no fim de julho. Já o jovem Kayke também desfalca a equipe. O atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só deve retornar aos gramados em 2027.

Em contrapartida, Rodrigo Garro reforça o Corinthians. O meia argentino cumpriu suspensão automática diante do Remo e volta a ficar à disposição de Fernando Diniz para o duelo na Arena Fonte Nova. Na última rodada, Zakaria Labyad ocupou a função e segue como opção para o setor. Por fim, Raniele ainda inspira cuidados. O volante sofreu um trauma no joelho direito durante a intertemporada e, por isso, ficou fora da partida contra o Remo. Caso não reúna condições de jogo, Allan deve permanecer entre os titulares no confronto contra o Bahia.

BAHIA X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Data e horário: 26/7/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Erick e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan e André; Kaio César, Rodrigo Garro e Breno Bidon; Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

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