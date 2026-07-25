Criciúma x Náutico: onde assistir, escalações e arbitragem

Com objetivos opostos na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, Criciúma e Náutico se enfrentam no início do returno da competição. A partida acontece na tarde deste domingo (26), às 16h, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). A partida é válida pela 20ª rodada do torneio.

No primeiro duelo após a rodada anterior, o clube de Recife venceu o Londrina por 2 a 1, nos Aflitos. Com esta vitória, encerrou um jejum de oito confrontos. No momento, o Timbu é o 13º colocado, com 24 pontos, tentando se afastar da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Tigre superou o Grêmio Novorizontino, fora de casa, por 1 a 0 e manteve a liderança isolada. O time catarinense ocupa a primeira posição, com 39 pontos, e defende uma invencibilidade de 14 jogos.

Onde assistir

A partida terá transmissão dos canais ESPN, na TV fechada, e do serviço de streaming Disney+.

Como chega o Criciúma

Embalado por uma sequência de três meses sem derrotas na competição, o Criciúma quer aproveitar a força do fator casa para consolidar sua vantagem no topo. Afinal, a equipe catarinense apresenta um histórico muito favorável em seus domínios, com apenas uma derrota sofrida em toda a história do confronto em Santa Catarina.

Para o jogo, Eduardo Baptista não conta com Marcinho, com fratura na costela, e Jean Irmer, que cumpre suspensão por cartões amarelos. No entanto, o restante do elenco está à disposição para buscar o triunfo.

Como chega o Náutico

Com o ânimo renovado após quebrar a sequência negativa de resultados na rodada passada, o Náutico tenta pontuar longe de seus domínios neste fim de semana. Contudo, o retrospecto como visitante diante do rival é desfavorável, somando sete derrotas e três empates ao longo da história.

Para a partida, o time comandado por Hélio dos Anjos não conta com o zagueiro Fagner Alemão, que se recupera de cirurgia no joelho. Também segue sem o atacante Vinícius, lesionado.

CRICIÚMA X NÁUTICO

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Data e horário: 26/7/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

CRICIÚMA: Pedro Santos; Rodrigo, César Martins e Luciano Castán; Willean Lepo, Marcelo Hermes, Eduardo e Gui Lobo; Rómulo Otero, Fellipe Mateus e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista

NÁUTICO: Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Samuel, Luiz Felipe, Wenderson e Jean Carlos; Kauã Maranhão e Derek. Técnico: Hélio dos Anjos

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

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