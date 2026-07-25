Com reservas e jovens, Bayern Munique perde para time da terceira divisão

Ainda sem contar com seus principais jogadores, o Bayern Munique entrou em campo neste sábado (25) para um amistoso de pré-temporada contra o modestíssimo Wehen Wiesbaden, da Terceira Divisão do Campeonato Alemão. O time do técnico Vincent Kompany falhou demais, mostrou muita falta de entrosamento e perdeu por 2 a 1 na Brita Arena.

O primeiro gol saiu logo aos nove minutos, quando o jovem goleiro Podar-Stiube saiu errado com a bola e entregou para um adversário na entrada da área. Ibrahim Ati Allah recebeu livre e bateu firme de pé esquerdo para abrir o placar para o Wehen Wiesbaden.

No segundo tempo, com várias mudanças no time, o Bayern até reagiu. Aos 11 minutos, Binder foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Bischoff bateu no canto esquerdo. O goleiro ainda tocou na bola, mas entrou.

Porém, aos 38, o Wehen Wiesbaden contou com mais uma falha para chegar ao gol da vitória. Schleimer aproveitou rebote do goleiro Ulreich, que entrou no intervalo, para garantir a vitória dos donos da casa.

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