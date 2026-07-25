Camarda marca dois e Milan arranca empate contra o Celtic

Em amistoso preparatório para o início da temporada europeia, o Celtic empatou com o Milan em 2 a 2 neste sábado (25), no Celtic Park, em Glasgow, na Escócia. Os anfitriões aproveitaram a bobeada da zaga milanesa no primeiro tempo e marcaram com Duran e James Forrest. No segundo tempo, porém, o Milan reagiu e Carmada diminuiu de pênalti e empatou de cabeça na etapa final.

O confronto marcou o último teste do Celtic antes da estreia no Campeonato Escocês, encerrando a preparação da equipe para o início da temporada. Enquanto isso, o Milan ainda terá outros amistosos nas próximas semanas para ajustar o elenco e ganhar ritmo de jogo, já que a Serie A começa apenas no fim de agosto.

Celtic aproveita erros do Milan

O Celtic notou a desorganização do Milan nos primeiros minutos e não desperdiçou as oportunidades. Aos 11′, após uma saída de bola equivocada, Pavlović entregou a posse para Camilo Duran. O atacante colombiano avançou livre até a área e finalizou na saída de Torriani para abrir o placar no Celtic Park. Assim, os donos da casa transformaram a pressão inicial em vantagem.

O Milan tentou reorganizar o sistema defensivo, mas voltou a falhar na construção das jogadas. Aos 27′, Pavlović errou mais um passe na defesa e permitiu que James Forrest recuperasse a bola em posição favorável. O experiente atacante não desapontou e ampliou para 2 a 0. A partir daí, o Celtic administrou a posse de bola e controlou as ações até o intervalo, enquanto os italianos encontraram dificuldades para reagir e pouco ameaçaram o goleiro adversário.

Camarda protagoniza para o Milan

O Milan voltou do intervalo com uma postura completamente diferente e precisou de apenas 30 segundos para recolocar o amistoso em aberto. Camarda arrancou em contra-ataque e sofreu pênalti dentro da área. O atacante bateu no canto esquerdo do goleiro e diminuiu a desvantagem para 2 a 1. Desse modo, a equipe italiana passou a controlar as ações ofensivas e aumentou a pressão sobre o Celtic.

A insistência milanesa deu resultado logo aos 6′. Após um cruzamento pela direita, Camarda apareceu novamente na área e cabeceou com precisão para empatar a partida em 2 a 2. O ritmo intenso permaneceu durante boa parte da etapa final, embora as equipes tenham encontrado mais dificuldades para criar chances claras.

Já aos 27 minutos, Mario Gila deixou o campo com dores na coxa esquerda, levantando preocupação na comissão técnica do Milan. Contratado junto à Lazio por 30 milhões de euros, o defensor atuou por apenas 22 minutos antes de dar lugar ao jovem búlgaro Vladmirov.

Próximos compromissos

Agora, o Celtic. volta as atenções para o início da temporada 2026/27. O atual campeão escocês estreia na Scottish Premiership diante do Dundee FC., na próxima segunda-feira (3), às 15h30 (de Brasília), no Celtic Park. Dessa forma, a equipe encerra a preparação e inicia a caminhada em busca de mais um título nacional.

Por outro lado, o Milan ainda terá uma sequência de amistosos antes da estreia oficial na temporada. O primeiro compromisso será o clássico contra a Inter Milan, na próxima quarta-feira (5), às 8h (de Brasília). Assim, a comissão técnica seguirá utilizando os testes para ajustar a equipe antes do início da Serie A.

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