Zé Lucas chega ao Cruzeiro com entusiasmo: “Pronto para estrear”

O Cruzeiro recebeu neste sábado (25) um de seus principais reforços para a última metade da temporada. O volante Zé Lucas desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins para iniciar sua trajetória com a camisa celeste e demonstrou entusiasmo com a oportunidade de defender a Raposa. Aos 18 anos, o jogador assinou contrato válido até dezembro de 2031 e chega cercado de expectativa por parte da diretoria e da torcida. Além disso, o atleta realizará exames médicos antes de iniciar os treinamentos na Toca da Raposa II.

Logo na chegada, o meio-campista destacou a importância do novo passo na carreira e afirmou estar preparado para corresponder à confiança depositada pelo clube. Segundo ele, vestir a camisa do Cabuloso representa uma conquista construída ao longo dos últimos anos. “É uma honra estar chegando em Belo Horizonte para vestir a camisa de um clube tão pesado e tão grande como o Cruzeiro. Estou muito feliz e motivado para esse novo desafio”, afirmou o reforço celeste.

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Reforço mira espaço com Artur Jorge

Zé Lucas revelou que a negociação foi conduzida por seu estafe e por seu pai, no entanto destacou que ficou convencido pelo projeto apresentado pelo Cruzeiro. O volante ressaltou que o longo contrato demonstra a confiança da SAF em seu potencial.

“Sei que fizeram uma excelente escolha, pois é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Só tenho a agradecer ao Cruzeiro por essa proposta de cinco anos. É fruto de muito trabalho meu e mostra que o clube confia no meu potencial”, declarou. Com isso, o jovem inicia um dos maiores desafios da carreira.

Revelado pelo Sport, clube que defendeu desde os oito anos de idade, Zé Lucas chega ao Cruzeiro após se destacar como uma das principais promessas da posição no futebol brasileiro. Em 2026, disputou 23 partidas, sendo titular em 22 delas, além de acumular convocações para a Seleção Brasileira Sub-20.

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