Vídeo: Haaland puxa remada viking em casamento de Donnarumma

Erling Haaland voltou a chamar atenção fora dos gramados. O atacante norueguês protagonizou um dos momentos mais descontraídos do casamento do companheiro de Manchester City, Gianluigi Donnarumma, ao liderar a tradicional celebração conhecida como “remo viking”, que ficou famosa durante a campanha da Noruega na Copa do Mundo de 2026.

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A cerimônia aconteceu na Itália, onde Donnarumma oficializou a união com Alessia Elefante, companheira de longa data e mãe de seu filho. Entre os convidados estavam, inclusive, diversas personalidades do futebol europeu, como Sandro Tonali, Nicolò Barella e o ex-zagueiro Paolo Maldini. Além de integrantes do elenco do Manchester City.

Durante a festa, Haaland, ao lado da namorada, Isabel Haugseng Johansen, subiu ao palco, assumiu o comando de um tambor e, assim, conduziu dezenas de convidados na tradicional encenação do “remo viking”. Sentados em fileiras, os participantes imitavam movimentos de remada enquanto acompanhavam o ritmo imposto pelo camisa 9. Em determinado momento, o atacante chegou a interromper a brincadeira para ensinar um dos convidados a sincronizar os movimentos, arrancando gargalhadas dos presentes.

A celebração ganhou projeção internacional durante o Mundial de 2026, quando jogadores e torcedores da Noruega passaram a reproduzi-la após as vitórias da seleção.

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