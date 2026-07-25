Vídeo: aos 59 anos, Kazu Miura faz com gol e bate incrível recorde mundial

Lenda do futebol japonês, Kazuyoshi ‘Kazu’ Miura volta a escrever seu nome na história. Neste sábado (25), aos 59 anos, o atacante marcou um dos gols da vitória do Fukushima United por 7 a 0 sobre o Iwaki Furukawa, pela Copa do Imperador do Japão, e se tornou o jogador mais velho da história a balançar a rede como profissional. Detalhe: Kazu não marcava um gol desde 2022, quando atuava pelo Suzuka Point Getters.

Veja o gol:

#キングカズ #天皇杯 #福島ユナイテッド #いわき古河FC pic.twitter.com/1vW9Ix4Etv — いわき古河F.C / 古河電池FC (@iwaki_FURUKAWA) July 25, 2026

Conhecido como “King Kazu”, Miura iniciou a partida entre os titulares e deixou sua marca na goleada que garantiu a classificação do Fukushima United. O gol teve um significado especial porque reforçou a longevidade de um atleta que segue competindo em alto nível mesmo próximo dos 60 anos de idade.

O veterano já era reconhecido como o jogador profissional em atividade mais velho do mundo. Agora, acrescenta outro capítulo à sua coleção de recordes ao superar todas as marcas anteriores relacionadas à idade de um artilheiro no futebol profissional. Porém, antes disso, ele já detinha o recorde de goleador mais velho da J.League, estabelecido em 2017, quando marcou pelo Yokohama FC aos 50 anos.

A trajetória de Kazu começou em 1986. Na carreira, vestiu, inclusive, as camisas de clubes do Brasil, como CRB, Santos, Palmeiras e Coritiba. Ainda jogou por Verdy Kawasaki, Genoa (ITA), Dinamo Zagreb (CRO), Vissel Kobe, Yokohama FC e Oliveirense (POR). Ele ainda defendeu a seleção japonesa em 89 partidas, com 55 gols marcados.

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