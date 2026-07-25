Flamengo x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O segundo turno do Brasileirão vai, enfim, começar! Neste domingo (26/7), mais sete jogos agitam a 20ª e primeira rodada do returno, com direito a jogaço no Rio de Janeiro. No Maracanã, o atual campeão Flamengo recebe o São Paulo, às 18h30 (de Brasília), em partida que promete. O Rubro-Negro, em segundo lugar, segue na caça ao líder Palmeiras, que possui sete pontos a mais no momento (44 a 37). Vale lembrar, porém, que o Fla tem um jogo a menos. Já o São Paulo, que perdeu em sua primeira partida após o fim da Copa do Mundo, chega como 12º e visa se aproximar do G5.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-per-view.

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Como chega o Flamengo

O Flamengo não tomou conhecimento do lanterna do Brasileirão, a Chapecoense, em jogo que marcou o retorno da equipe ao torneio após quase dois meses sem realizar partidas oficiais, na última quarta (22/7). Com show de Pedro, o atual campeão fez 4 a 0 em plena Arena Condá, em Chapecó (SC) e manteve a distância para o Palmeiras, que também vencera na rodada.

Para encarar o São Paulo, o técnico Leonardo Jardim pode contar com um retorno importante. Afinal, Léo Ortiz, fora de ação desde 30 de maio por lesão, já treinou com o clube e deverá surgir entre os relacionados. Já Gonzalo Plata saiu lesionado contra a Chape e pode virar desfalque, apesar de não preocupar. O problema é que seu substituto natural, Luiz Araújo, está machucado, enquanto Carrascal cumpre suspensão. Paquetá, que também pode atuar no setor, é outro que, lesionado, desfalca a equipe. Para sanar esse problema, Lorran – autor de um dos gols contra a Chape – pode começar jogando. Por fim, Ayrton Lucas pode dar vaga a Alex Sandro na lateral-esquerda após má atuação em Chapecó.

Como chega o São Paulo

O São Paulo deve ter novamente a ausência de Enzo Díaz para o confronto contra o Flamengo. Apesar de ter treinado nos últimos dias, o lateral-esquerdo deve seguir fora da equipe. Ele desfalcou o Tricolor na derrota por 2 a 1 para o Athletico, na última quarta, após receber liberação para resolver questões particulares. Com isso, Wendell deve permanecer entre os titulares. Por outro lado, Dorival Júnior terá duas novidades na lista de relacionados. Recuperado de uma lesão muscular, o zagueiro Sabino volta a ficar à disposição. Além dele, o lateral-direito português Aurélio Buta foi liberado e pode fazer sua estreia com a camisa são-paulina.

Se, por um lado, o treinador ganha novas opções, por outro perde um titular da defesa. Rafael Tolói sofreu uma lesão muscular durante a derrota para o Athletico e é desfalque. Como Sabino ainda busca recuperar o melhor ritmo físico, a tendência é que o jovem Osorio seja o escolhido para formar o sistema defensivo.

O duelo no Maracanã ganha ainda mais importância por causa do momento vivido pelo São Paulo. A equipe soma seis partidas sem vencer no Brasileirão, com quatro derrotas e dois empates no período. Atualmente, o Tricolor ocupa a 12ª colocação, com 25 pontos, e mantém apenas cinco de vantagem para a zona de rebaixamento.

FLAMENGO x SÃO PAULO

Brasileirão 2026 – 20ª rodada

Data e horário: 26/7/2026, domingo, às 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal (Varela), Vitão (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Lorran (Plata), Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendell; Bobadilla, Pablo Maia, Marcos Antônio e Luciano; Artur e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Onde assistir: Premiere

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