Grêmio x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio recebe o Fluminense neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Brasileirão. Pressionado pela sequência de resultados negativos, o Tricolor Gaúcho entra em campo precisando da vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Fluminense, por outro lado, tenta encerrar o jejum de vitórias e seguir firme na disputa pelas primeiras posições da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Grêmio

O Grêmio vive um momento delicado na temporada. A equipe comandada por Luís Castro acumula duas derrotas consecutivas no Brasileirão, a mais recente diante do Mirassol, além do revés para o Bolívar, pela Copa Sul-Americana. Com isso, o Tricolor ocupa a 16ª colocação, com 21 pontos, apenas um acima do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e sabe que um novo tropeço pode complicar ainda mais sua situação na competição.

Para o confronto, Luís Castro terá problemas para montar a equipe. Léo Pérez cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Amuzu e João Pedro seguem entregues ao departamento médico. Por outro lado, Marlon pode reaparecer entre os relacionados e surge como opção para o segundo tempo. A tendência é de que Villasanti reassuma a titularidade no meio-campo, enquanto Gabriel Mec disputa vaga no setor ofensivo.

Como chega o Fluminense

Apesar de permanecer no G4, o Fluminense atravessa um período de instabilidade. A equipe venceu apenas uma das últimas cinco partidas pelo Brasileirão, acumulando ainda três empates e uma derrota. O jejum de quatro jogos sem vencer aumentou a pressão sobre o time de Luis Zubeldía, que tenta reencontrar o caminho das vitórias justamente fora de casa para seguir firme na disputa pelas primeiras colocações.

Na tabela, o Tricolor das Laranjeiras ocupa a quarta posição, com 32 pontos, mas pode ser ultrapassado por Bragantino e Bahia caso ambos ganhem seus jogos e o Fluminense tropece em Porto Alegre. Para a partida, John Kennedy está suspenso após expulsão na rodada passada, enquanto Jemmes e Millán seguem em recuperação de lesões. Em compensação, Hulk lidera o setor ofensivo e será uma das principais esperanças da equipe carioca.

GRÊMIO x FLUMINENSE

20ª Rodada – Brasileirão

Data e horário: 26/07/2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Villasanti, Dodi e Gabriel Mec (Pérez); Tetê, Enamorado e Martin Braithwaite. Técnico: Luís Castro.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Hulk. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.