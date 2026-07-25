Gabriel Pec passa por cirurgia, e Cruzeiro prevê até quatro meses de recuperação

O Cruzeiro informou neste sábado (25) que o atacante Gabriel Pec foi submetido com sucesso a uma cirurgia para corrigir a fratura na tíbia da perna esquerda, lesão sofrida na vitória sobre o Internacional, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O procedimento foi realizado pelo médico Sérgio Campolina e transcorreu dentro do planejado. A expectativa é de que o jogador fique afastado dos gramados por um período de até quatro meses.

A lesão aconteceu na quarta-feira (22), em Porto Alegre, quando Pec recebeu uma forte entrada do zagueiro Victor Gabriel durante o segundo tempo da partida. A jogada resultou na expulsão do defensor colorado após revisão da arbitragem, enquanto o atacante deixou o campo de maca e chorando muito.

Agora, Gabriel Pec iniciará a fase de reabilitação sob acompanhamento do departamento de saúde e performance do Cruzeiro. A previsão inicial é de uma recuperação entre 80 e 90 dias, seguida por um período de fisioterapia e fortalecimento muscular, o que pode estender o retorno aos gramados para cerca de quatro meses.

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