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Patrocínio de casa de apostas coloca Pirlo no centro de polêmica política

Patrocínio de casa de apostas coloca Pirlo no centro de polêmica política
Patrocínio de casa de apostas coloca Pirlo no centro de polêmica política -

A chegada de Andrea Pirlo ao comando da seleção italiana ganhou um capítulo polêmico fora das quatro linhas. Além das discussões sobre sua escolha como treinador da Azzurra, o ex-meio-campista passou a enfrentar críticas por manter um contrato publicitário com a Fonbet, uma das maiores empresas de apostas esportivas da Rússia. O caso se transformou, inclusive, em um debate político no país.

Pirlo atua como embaixador global da empresa desde 2025. No entanto, a legislação italiana e a repercussão causada pelo vínculo tornaram a continuidade da parceria praticamente inviável para quem está prestes a assumir o cargo de técnico da seleção nacional. Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, o contrato será encerrado automaticamente assim que o treinador oficializar a saída do United FC Dubai, clube dos Emirados Árabes Unidos que dirige atualmente.

A ligação entre os dois contratos ocorre porque o proprietário do United FC Dubai, o empresário Sergey Lomakin, é um dos sócios da Fonbet. De acordo com a Gazzetta, a contratação de Pirlo pelo clube foi uma jogada de marketing para ampliar a visibilidade internacional da casa de apostas.

A controvérsia ganhou força em meio às restrições impostas à Rússia desde o início da guerra na Ucrânia. Integrantes da classe política italiana e setores da imprensa questionaram a permanência de um futuro comandante da seleção nacional como garoto-propaganda de uma companhia russa.

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