RB Bragantino x Coritiba: onde assistir, escalação e arbitragem

RB Bragantino e Coritiba fazem um embate de boas surpresas deste Campeonato Brasileiro neste domingo (26/7), às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 20° rodada da competição. O Massa Bruta é o quinto colocado, com 30 pontos e tenta se manter no G6. Já o Coxa Branca está na 10° posição, com 26 pontos somados e tenta encostar no pelotão de cima.
Onde assistir
A partida terá transmissão do Premiere.
Como chega o RB Bragantino
O Massa Bruta pode ter algumas mudanças no time titular, muito por conta da decisão que tem contra o Sporting Cristal, do Peru, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Tiago Volpi deve voltar a meta, já que vem atuando em partidas do Campeonato Brasileiro. Já Isidro Pitta, que jogou em solo peruano, deve ceder espaço para Eduardo Sasha. Além disso, Juninho Capixaba, que voltou no meio de semana, deve seguir na equipe principal. Por fim, a grande dúvida fica por conta do volante Gabriel, que ainda está em transição física após sentir um incômodo na panturrilha.
Como chega o Coritiba
Por outro lado, a grande novidade do Coxa Branca fica no ataque. Afinal, Pedro Rocha cumpriu suspensão na última partida e deve voltar ao time titular. Assim, Renato Marques, que não teve boa atuação contra o Palmeiras, volta ao banco de reservas. O goleiro Pedro Morisco e o atacante Keno, recuperados depois de um longo período afastados, devem aparecer pelo menos no banco de reservas. Por fim, o treinador ainda não poderá contar com Fabinho e Rodrigo Rodrigues. O trio continua em processo de recondicionamento físico depois do longo período afastado e ainda necessita de mais tempo para atingir o nível considerado ideal pela comissão técnica.
RB BRAGANTINO X CORITIBA
Campeonato Brasileiro – 20rodada
Data e horário: 26/7/2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
RB BRAGANTINO: Volpi; Agustin Sant’Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê; Matheus Fernandes (Rodriguinho), Eric Ramires e Lucas Barbosa; Fernando, Herrera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
CORITIBA: Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
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