Palmeiras x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo neste domingo (26), contra o Atlético-MG pela 20ª rodada, a primeira do returno da competição nacional. Assim, o confronto será o primeiro do elenco profissional no Nubank Arena, novo nome do estádio do Alviverde, e está marcado para às 19h30 (de Brasília).

Dessa forma, os comandados do técnico Abel Ferreira somam, no momento, 44 pontos e tiveram a melhor campanha do clube na história do primeiro turno do Brasileirão. O Galo, por sua vez, está em 13º, com 25 pontos, e teve a sua segunda pior campanha do turno nos últimos dez anos.

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Onde assistir

O confronto deste domingo (26) terá a transmissão dos canais Premiere e SporTV.

Como chega o Palmeiras

O técnico Abel Ferreira terá desfalques importantes para a partida. Afinal, o zagueiro Barboza, o lateral-direito Khellven e o atacante Ramón Sosa receberam o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba e estarão fora de combate.

Além disso, Flaco López, que disputou a Copa do Mundo com a Argentina, segue de férias e tende a se reapresentar na próxima semana para passar por uma reavaliação física. Allan cumpre o último jogo de suspensão devido à expulsão contra a Chapecoense, enquanto Jefté passou por cirurgia no joelho direito e ficará um longo período longe dos gramados.

Por outro lado, o lateral-direito Giay avançou na recuperação de uma entorse no tornozelo direito e treinou com o grupo. O atacante Vitor Roque, em transição física, e o meia-atacante Felipe Anderson, desfalque contra o Coxa em razão de um edema na coxa esquerda, participaram de todo o treino junto ao elenco e podem reaparecer na equipe.

O atacante Paulinho volta de suspensão e poderá enfrentar seu ex-clube. Vale lembrar que ele foi suspenso pelo STJD por causa da comemoração do gol contra o Flamengo antes da pausa para a Copa do Mundo.

Como chega o Atlético-MG

Na rodada anterior, os comandados do técnico Eduardo Domínguez ficaram no empate por 1 a 1 com o Bahia, na Arena MRV. O time até teve chances de vencer, mas por pouco não saiu derrotado, com uma bola no travessão no último minuto.

O Galo pode contar com novidades para encarar o líder do Brasileirão. Isso porque o lateral Preciado, o meia Gustavo Scarpa e o atacante Alan Minda vivem a expectativa de viajar com o grupo para o jogo.

Nesse sentido, a dupla equatoriana se reapresentou mais tarde por causa da disputa da Copa do Mundo. Eles realizaram apenas trabalhos individuais r por isso ficaram de fora do duelo com o Bahia. O meio-campista, por sua vez, está recuperado de uma artroscopia no joelho direito, entretanto não atua desde o dia 20 de maio.

Por fim, o novo reforço Léo Duarte se recupera de uma lesão na coxa, enquanto Alan Franco tem feito trabalho físico à parte na Cidade do Galo. Ambos devem desfalcar o time mineiro no primeiro jogo do returno.

PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Data-Hora: 26/07/2026 (domingo), às 19h30 (de Brasília)

Local: Nubank Arena, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Andreas Pereira e Lucas Evangelista; Arias, Mauricio e Paulinho. Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Lodi; Maycon, Cissé, Bernard e Victor Hugo; Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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