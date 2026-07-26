PSG entra na disputa por Rodri e tenta atravessar negociação do Real Madrid

O Paris Saint-Germain entrou na corrida pela contratação de Rodri e tenta mudar o rumo de uma das principais novelas da atual janela de transferências do futebol europeu. Segundo informações da imprensa inglesa, o clube francês fez uma consulta ao Manchester City para avaliar a situação do volante espanhol, que também é alvo do Real Madrid.

Rodri, de 30 anos, vive um momento decisivo na carreira. O contrato com o Manchester City entra no último ano, enquanto as negociações para uma renovação ainda não avançaram. Esse cenário abre espaço para o interesse de grandes clubes europeus, que enxergam a possibilidade de negociar sua contratação ainda nesta temporada ou até mesmo aguardá-lo livre no próximo mercado.

Nos bastidores, o Real Madrid continua sendo apontado como o principal candidato a contratar o capitão da seleção espanhola. A imprensa europeia afirma que o clube merengue já teria avançado nas conversas com o jogador sobre os termos de um possível contrato, embora ainda não exista um acordo definitivo entre as partes.

O PSG, por sua vez, tenta aproveitar a indefinição para convencer Rodri a trocar a Inglaterra pela França. A diretoria parisiense considera o volante uma oportunidade rara de mercado. Principalmente pela experiência, qualidade técnica e liderança demonstradas tanto no Manchester City quanto na seleção da Espanha, campeã da Copa do Mundo 2026.

City vai acelerar renovações

Enquanto acompanha o assédio dos concorrentes, o Manchester City mantém o desejo de renovar o vínculo com um de seus principais jogadores. O clube inglês, entretanto, sabe que precisará acelerar as negociações para evitar perder força diante do interesse crescente de gigantes do continente.

Além do PSG e do Real Madrid, o Barcelona também monitora a situação do volante. Apesar disso, o clube catalão aparece em posição menos favorável na disputa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.