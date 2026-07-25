Remo x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Remo e Vitória fazem confronto neste domingo (26/7), às 19h30, no Mangueirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, já no segundo turno. A tabela reforça a urgência do confronto para os dois lados. O Leão Azul ocupa a 19ª posição, com 18 pontos, apenas três atrás do Grêmio, primeiro do Z4. Já o Leão da Barra aparece em 11º lugar, com 26 pontos, oito à frente do rival, mas ainda sem vantagem suficiente para tratar a partida com tranquilidade.

No primeiro turno, na estreia do campeonato, o Vitória venceu o Remo por 2 a 0 no Barradão, com gols de Renato Kayzer e Baralhas no segundo tempo.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Remo

O Remo vive situação difícil e disputa a permanência na Série A. O time chega ao confronto após derrota dura por 3 a 0 diante do Corinthians. O retorno ao Mangueirão após quase dois meses aumenta a pressão por uma resposta imediata diante da torcida. Léo Condé, porém, terá pouco tempo de motivar o elenco para este duelo importante.

Dentro de campo, o técnico Léo Condé não contará com Marllon, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. De resto, todos os jogadores estão à disposição. Marcelo Rangel, de 37 anos, recuperado de cirurgia no joelho, venceu a disputa com Ivan Quaresma e retomou a titularidade já em Itaquera.

Como chega o Vitória

Apesar da baixa pontuação longe de Salvador, o Vitória, portanto, chega embalado após cravar seu segundo melhor primeiro turno na era dos pontos corridos. Na última quinta-feira, o time rubro-negro empatou com Botagogo, no Nilton Santos. O resultado, aliás, reforça um padrão da equipe de Jair Ventura: organização sem a bola e conforto em jogos de poucos gols. Nos dois compromissos após a pausa, o Vitória, assim, somou quatro pontos e não sofreu gols, incluindo a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, decidida por Renato Kayzer saindo do banco.

Para o duelo, Nathan Mendes, Dudu, Edu, Camutanga (lesionados) e Martínez (suspenso) estão fora e colocam dor de cabeça em Jair Ventura. No entanto, o treinador contará com a volta de Caíque, recuperado de fratura na costela e livre de suspensão.

REMO x VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Data-Hora: 26/7/2026 (domingo), às 19h30

Local: Mangueirão, em Belém (PA)

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Léo Andrade, Zé Ivaldo e Mayk; Zé Welison, Patrick, Yago Pikachu e Jajá; Vitor Bueno e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.