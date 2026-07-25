Clube argentino vai estampar “faixa” das Ilhas Malvinas após repercussão na Copa

As Ilhas Malvinas voltam ao centro das discussões na Argentina após a seleção nacional exibir uma bandeira com referência ao arquipélago depois da vitória sobre a Inglaterra na Copa do Mundo 2026. Aproveitando a repercussão do tema, o Argentinos Juniors lançou uma iniciativa voltada aos torcedores.

Nas redes sociais, o clube anunciou que passará a aplicar gratuitamente um patch da faixa sobre as Ilhas Malvinas em camisas do Argentinos Juniors e da seleção argentina. A ação começou nesta sexta-feira (24) e é realizada na loja oficial, no Estádio Diego Armando Maradona.

“Você pode levar sua camisa do Argentinos ou da seleção para colocar o patch das nossas Ilhas Malvinas”, informou o clube.

A iniciativa reforça a tradicional ligação do Argentinos Juniors com a causa das Malvinas, tema que possui forte significado histórico e simbólico para os argentinos.

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