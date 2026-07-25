Botafogo anuncia novo centroavante

O Botafogo oficializou, neste sábado (25), a contratação do centroavante Danilo Pereira. Ele chega por empréstimo até 2027. A fera, aliás, desembarcou no Rio de Janeiro durante a semana e já iniciou as atividades com o restante do grupo.

Pereira pertence ao Rangers (ESC), clube que o emprestou ao Nijmegen, da Holanda, na última temporada europeia.

O novo reforço do Botafogo tem 27 anos e galgou parâmetros no futebol holandês. Naquele país, ele sagrou-se duas vezes campeão da liga local pelo Ajax e uma pelo Feyenoord. Pelo primeiro time, seu formador, Pereira também conquistou uma Copa da Holanda.

Além da passagem com destaque nos Países Baixos, o novo jogador do Botafogo também soma uma apresentação pela Seleção Brasileira sub-23.

No Botafogo, o novo centroavante disputará vaga com Cabral. Kadir, ainda muito jovem, é outra opção para exercer a função de “9”.

Nesta janela, com o transfer ban zerado, além de Pereira, o Botafogo já anunciou Warleson (goleiro), Batista (goleiro), Monzón (zagueiro), Paulinho (lateral-esquerdo) e Domingos (volante).

Com Pereira no plantel, o Botafogo visita o Cruzeiro, neste domingo (26), às 16h, no Mineirão, pela rodada 20 desta edição do Campeonato Brasileiro.

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