Rafael Leão revela admiração pelo Flamengo e manifesta desejo em jogar no clube

O Flamengo ganhou um “reforço” de peso. Em férias no Brasil, o atacante Rafael Leão, do Milan e da seleção portuguesa, revelou que escolheria o clube carioca se um dia decidisse atuar no futebol brasileiro. Em entrevista à ESPN, ele destacou a dimensão da equipe rubro-negra fora do país e afirmou que acompanha o clube até mesmo na Europa.

Durante entrevista, o português, aliás, explicou que a identificação com o Flamengo surgiu pela relevância histórica do clube e pela frequência com que ouvia falar da equipe ao longo da carreira. Segundo ele, a presença da torcida rubro-negra em Portugal também reforçou essa admiração.

“É o Flamengo, normal. Eu tenho admiração. O Flamengo tem um nome muito grande mesmo lá na Europa. Passaram grandes jogadores e também tem uma história muito grande”, afirmou.

“Eu acho que também é uma influência. na TV sempre ouvi falar do Flamengo. Inclusive, também estive agora em Portugal, no Algarve, e sinto essa presença de muitos brasileiros, que são torcedores do Flamengo. É um clube que tem muita influência. Portanto, é um clube também pelo qual eu tenho um carinho, uma admiração, por assim dizer”, completou.

Fim da especulação

A declaração, inclusive, encerrou as especulações iniciadas dias antes, quando Rafael Leão havia revelado no podcast ‘Podpah’ apenas que gostaria de defender um clube do Rio de Janeiro em uma eventual passagem pelo futebol brasileiro, sem citar qual seria sua preferência.

O período de férias do camisa 10 do Milan também incluiu treinos no CT Joaquim Grava, do Corinthians, onde recebeu autorização do clube italiano para manter a preparação física antes da reapresentação para a temporada europeia.

Aos 27 anos, Rafael Leão segue como um dos principais nomes do elenco do Milan. Porém, ainda não existe qualquer negociação envolvendo uma transferência para o futebol brasileiro. No momento, apenas o Fenerbahce, da Turquia, fez uma proposta pelo jogador.

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