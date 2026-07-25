Juventus derrota o Standart Liege em amistoso de poucas emoções

Em um jogo de pouca emoção e raras chances e gol, a Juventus venceu por 1 a 0 o Standart Liege, da Bélgica, na tarde deste sábado (25), no Estádio de Sclessin, em um amistoso de pré-temporada. O único gol do jogo foi marcado por Miretti, no segundo tempo. O time de Turim volta a campo na próxima sexta-feira (31) para encarar o Nice, da França, em mais um jogo preparatório para a próxima temporada.

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A Juventus controlou a maior parte do primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras de gol. A equipe comandada por Luciano Spalletti trocou passes no campo ofensivo e tentando explorar as jogadas pelos lados. Já o Standard adotou uma postura compacta, apostando na marcação e nos contra-ataques. Na melhor chance do primeiro tempo, aos 10, os belgas envolveram a zaga italiana. Mortensen cruza para o meio da área, mas Nkada não conseguiu alcançar a bola.

No segundo tempo, Spaletti fez muitas alterações no time e o resultado surtiu efeito rapidamente. Aos 10, em falta na meia-lua, Cambiaso só rolou e Miretti disparou um chute potente, sem chances ao goleiro Pirard. No minuto seguinte, Miretti invadiu a área pela esquerda e chutou com o gol vazio, mas Hautekiet salvou.

Após o gol, a Juventus esfriou o jogo e passou a tocar mais a bola. O Standart Liege fez muitas alterações no time e não conseguiu levar perigo ao gol de Perin. No último minuto, inclusive, Perin salvou a Juve com um defesa à queima-roupa depois de chute de Ayensa.

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