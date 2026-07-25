Monaco de Filipe Luís perde para o Sporting em amistoso

Novo técnico do Monaco, Filipe Luís conheceu a sua primeira derrota pela equipe monegasca. Neste sábado (25), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a equipe caiu para o Sporting por 2 a 0, em amistoso, pela Taça Cinco Violinos, jogo que serve apenas de apresentação do elenco do time português para o público durante a pré-temporada, tradição que se mantém desde 2012.

Com Filipe, o Monaco segurou o placar em branco até o segundo tempo. Os Leões marcaram com Nel, aos nove minutos. Em seguida, aos 23, Dery ampliou para os donos da casa.

Antes do encontro com o Sporting, sob o comando do ex-treinador do Flamengo, o time do Principado havia vencido o St. Priest, da Quarta Divisão da França, por 5 a 2.

Ex-Flamengo, Filipe Luís, aliás, deseja contar com alguns ex-comandados. Ele, assim, sinalizou à diretoria do Monaco que tentasse a contratação do volante Pulgar e do meia Jorginho.

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