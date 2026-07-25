Lusa vence o Uberlândia, mas dá adeus à Serie D do Brasileiro

A Lusa venceu o Uberlândia, mas deu adeus ao sonho de subir para a Série C do Brasileiro em 2027. Neste sábado, 25/7, pela volta das oitavas de final da competição, a Portuguesa recebeu os mineiros no Canindé sabendo que precisava inverter a vantagem construída pelo Uberlândia na ida (2 a 0). Mas seu triunfo foi por apenas 1 a 0, gol de Toró, aos 31 da etapa final, de pênalti. Assim, nada de acesso para os paulistas, que dão adeus ao torneio.
O Uberlândia, agora, espera o fim das oitavas de final para saber qual o seu rival nas quartas de final. Vale lembrar: os times que avançarem para as semifinais sobem para a Terceira Divisão do Brasileiro.
Como foi Lusa x Uberlândia
O Uberlândia, com a vantagem, entrou em campo para se defender. A Lusa, por sua vez, num ousado 4-2-4, lutou muito para dominar o meio de campo e buscar as finalizações. Mas deu espaços para contra-ataques dos mineiros. Assim, nos primeiros 30 minutos, os paulistas somavam cinco finalizações (nenhuma de extremo perigo) contra nenhuma do Uberlândia, que somente nos minutos finais passou a assustar, na melhor delas uma isolada de Kayke. Já a melhor chance da Lusa foi nos acréscimos, uma cabeçada de Igor Torres que, livre, acertou o travessão.
No segundo tempo, a Lusa começou a ficar nervosa com a boa marcação do Uberlândia. Nem mesmo a tripla alteração aos 15 minutos deixou o time paulista mais eficaz no ataque. Porém, aos 31 minutos a Portuguesa conseguiu incendiar a sua torcida. Numa bola trabalhada pela direita, João Vitor recebeu na área e foi derrubado, de certa forma infantil, por Tomas Bastos. Pênalti que Toró cobrou bem, mandando a bola para um lado e o goleiro Guilherme Nogueira para o outro. O placar fazia justiça ao time que buscava o gol. Faltava apenas mais um para levar o jogo para a prorrogação. A Portuguesa pressionou,. foi toda ao ataque. Mas não seguiu o golzinho salvador, para decepção dos quase 5 mil pagantes no Canindé.
Jogos das oitavas da Série D (volta)
Sábado (25/7)
Portuguesa-SP 1×0 Uberlândia-MG (na ida, 0x2) – Uberlândia classificado
Iguatu-CE x Nacional-AM (na ida 1×1)
Domingo (26/7)
Gama-DF x América-RN – 16h (na ida, 0x1)
CSA- AL x São Luiz-RS – 16h (na ida, 0x0)
Ferroviário-CE x Goiatuba-GO – 17h (na ida, 0x3)
ABC-RN x Luverdense-MT – 17h (na ida, 0x0)
Treze-PB x São José-RS – 17h (na ida, 1×2)
ASA-AL x Cianorte-PR – 17h (na ida, 1×0)
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