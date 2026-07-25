Palmeiras tropeça no Mixto pelo Brasileirão feminino

O Mixto surpreendeu o favorito Palmeiras e arrancou o empate em 0 a 0 com as Palestrinas, neste sábado, pela 13ª rodada do Brasileirão feminino. O jogo deste sábado, 25/7, noi Dutrinha, em Cuiabá, mostrou as cuiabanas muito raçudas, conseguindo segurar o resultado com boa atuação defensiva. Notadamente a goleira Nágila, no primeiro tempo, e Thaís Helena, que a substituiu, na etapa final. E a defensora Lívia ainda salvou dois gols na linha. Mas o Mixto não foi apenas defesa e teve pelo menos quatro ótimas chances. Uma no finalzinho era gol feito.

Assim o Palmeiras perdeu a chance de assumir a liderança provisória, já que o São Paulo lidera com 29 pontos e as Palestrinas estão com 28 pontos. O Corinthians, que também tem 28 pontos, ainda joga na rodada (neste domingo com o Vitória) e pode assumir o primeiro lugar. Já o Mixto celebra o empate. O time vai aos 8 pontos, em 15º, abrindo dois de frente para o Vitória.

Palmeiras luta, mas não marca

O Palmeiras foi bem mais perigoso no primeiro tempo, com Brena perdendo duas chances claras e Poliana cabeceando para a zagueira Lívia salvar em cima da linha. Mas o Mixto, em casa, tinha em Joicinha a sua melhor jogadora e ela, aos 45, quase fez um golaço, driblando duas rivais e, sem ângulo, tentando encobrir a goleira Ravena, que fez ótima defesa, mandando a escanteio.

No segundo tempo, a pressão palmeirense aumentou e o Mixto ainda perdeu a sua goleira titular, Nágila, machucada, aos 15 minutos. Entrou Thaís Helena, que fez duas boas defesas. E ainda teve uma com Fê Palermo, que concluiu para mais uma vez Lívia salvar quando a bola estava entrando. O Palmeiras seguiu em cima, mas deu sorte aos 43: um cruzamento da direita encontrou Isa Rangel desmarcada. Ela se antecipou a Ravena, mas cabeceou por cima. Era um gol feito. O jogo teve dez minutos de acréscimos e três oportunidades para o Palmeiras. Mas sem sucesso. Assim, o Mixto saiu com um ponto muito comemorado.

Brasileiro feminino (13ª rodada)

Sexta-feira (24/7)

Flamengo 2×2 Grêmio

América-MG 0x1 Santos

Internacional 1X0 Fluminense

Cruzeiro 1×2 São Paulo

Sábado (25/7)

Mixto 0x0 Palmeiras

Bragantino x Atlético Mineiro

Domingo (26/7)

Corinthians x Vitória – 11h

Juventude x Ferroviária – 15h

Segunda (27/7)

Bahia x Botafogo – 19h

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