Flamengo x Dorival: técnico é “trunfo” do São Paulo para se reabilitar no Maracanã

Flamengo e São Paulo chegam para o duelo deste domingo (26/07), às 16h, no Maracanã, em momentos opostos. Vice-lider, o Rubro-Negro vem de goleada na volta do Brasileirão, enquanto o Tricolor perdeu em casa e amarga a 12a posição na tabela. Mas há um trunfo no banco de reservas que pode virar o jogo a favor dos paulistas: o técnico Dorival Júnior.

Não se trata de uma fórmula especial para segurar o atual campeão brasileiro e da Libertadores. E sim, a soma do retrospecto recente contra o ex-clube. Afinal, desde 2023, o treinador enfrentou o Flamengo oito vezes e só perdeu duas – ambas pelo Corinthians. Pelo São Paulo, foram quatro partidas com duas vitórias e dois empates. Nenhum outro profissional ostenta esses números.

Além disso, Dorival conquistou dois títulos sobre o rival deste domingo: a Copa do Brasil (em 2023, pelo Tricolor) e a Supercopa do Brasil (em 2026, pelo Corinthians). Dessa forma, chega cheio de confiança para inciar a reabilitação da equipe.

Fla x Dorival desde 2023:

Flamengo 1 x 1 São Paulo — Brasileirão 2023 (Maracanã)

Flamengo 0 x 1 São Paulo — Final da Copa do Brasil 2023 (Maracanã)

São Paulo 1 x 1 Flamengo — Final da Copa do Brasil 2023 (MorumBIS — São Paulo Campeão)

São Paulo 1 x 0 Flamengo — Brasileirão 2023 (MorumBIS)

Flamengo 4 x 0 Corinthians Brasileirão 2025 (Maracanã)

Corinthians 1 x 2 Flamengo Brasileirão 2025 (Neo Química Arena)

Corinthians 2 x 0 Flamengo — Final da Supercopa do Brasil 2026 (Mané Garrincha — Corinthians Campeão)

Corinthians 1 x 1 Flamengo — Brasileirão 2026 (Neo Química Arena)

Saída frustrante do Flamengo

Dorival Júnior comandou o Rubro-Negro no ano de 2022 e foi campeeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Mesmo assim, não teve o contrato renovado, o que lhe causou frustração. Algumas declarações da imprensa sobre pedida salarial também não agradaram o treinador, que nega ter sido o obstáculo.

A diretoria do Flamengo foi atrás de Vitor Pereira para a temporada seguinte. O português, no entanto, não teve bons resultados, e eventualmente foi substituído por Filipe Luís, que se tornou multicampeão pelo clube onde encerrou a carreira de jogador.