Atlético perde para o Bragantino pelo Brasileirão feminino

O Atlético não conseguiu segurar o Red Bull Bragantino e saiu de campo com uma derrota por 2 a 0, neste sábado, em Rio Claro, São Paulo, pela rodada 13 do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo marcou a volta das duas equipes após a parada para a Copa do Mundo.
Aos 15 minutos do primeiro tempo, Del Trecco, de cabeça, abriu o placar. Aos 26, ainda na etapa inicial, Lurdinha sofreu pênalti. Miriã cobriu e balançou a roseira das mineiras.
O resultado deixa o Bragantino na nona colocação, com 20 pontos. Já as Vingadoras estão em 13º lugar, com 14.
Na próxima rodada, no sábado (1), o Atlético visita o Mixto, no Dutrinha. Na mesma data, o Bragantino visita o Fluminense, no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.
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