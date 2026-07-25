Com gol brasileiro, Porto vence amistoso com o Aston Villa

No amistoso que serviu para apresentar o plantel de 2026/27, o Porto, neste sábado, 25/7, venceu o Aston Villa por 2 a 1. O duelo no Estádio do Dragão teve seus gols no primeiro tempo. William (num golaço) abriu o placar. Lynch deixou tudo igual. Porém, o brasileiro Pepê recolocou o time da casa na frente. No segundo tempo, com muitas substituições, o placar não foi alterado.
O próximo jogo do Porto vale troféu. No dia 1/8, enfrenta o Torreense, pela Supertaça de Portugal. Os portistas levaram o campeonato nacional, e o Torreense foi o surpreendente campeão da Taça de Portugal. Já o Aston Villa fará um amistoso com a Real Sociedad, dia 27. Mas enquanto o Campeonato Português começa no dia 8/8, o Inglês apenas no dia 23/8.
Como foi a vitória do Porto
Logo aos quatro minutos o Porto saiu na frente, com William recebendo de Zaidu, ajeitando com a direita e batendo com a esquerda sem chance para Bizot. Contudo, o time inglês chegou ao empate pouco depois, aos 12, com Bogarde recuperando uma bola rechaçada pela defesa portista e tocando para Lynch, livre, receber e bater para deixar tudo igual.
Mas o Porto era mais perigoso e, aos 41 voltou a ficar na frente quando o brasileiro Pepê aproveitou uma sobra de uma falta cobrada para a área para chutar a gol. A bola ainda desviou na zaga antes de entrar.
O Aston Villa voltou para o segundo tempo com o brasileiro João Gomes (ex-Flamengo e ex-contratado do Wolverhampton), que mandou bem, fechando o meio de campo. Mas com as muitas substtiuições, o jogo acabou perdendo em intensidade. Assim, o placar seguiu mesmo no 2 a 1 para o Porto.
PORTO 2×1 ASTON VILLA
Amistoso
Data: 25/7/2026
Local: Estádio do Dragão Porto (POR)
Gols: William Gomes, 4/1ºT (1-0); Lynch, 12’/1ºT (1-1); Pepê, 41’/1ºT (2-1)
PORTO: Cláudio Ramos (João Costa,37’/2ºT); Pablo Rosario (Eustáquio,37’/2ºT), Kiwior, Bednarek e Zaidu (In-Beom, 37’/2ºT); Alan Varela (Nehuén Pérez, 34’/2ºT) , Froholdt (Moura, 37’/2ºT) e Gabri Veiga (Mora, 23’/2°T); William Gomes (Borja, 23’/2°T), André Silva (Gul, 23’/2°T) e Pepê. Técnico: Francesco Farioli
ASTON VILLA: Bizot (Wright, Intervalo); Cash (Nedeljkovic, Intervalo), Mings (Carrol, 27’/2ºT), Bogarde (Fortes, 40’/2ºT) e Maatsen (Madjo, 27’/2ºT); Hemmings (Aloba, 27’/2ºT), Barkley (João Gomes, Intervalo), Bailey, Lynch (Rowe, 27’/2ºT) e Burrowes; Cisse (Borland, 40’/2ºT). Técnico: Unai Emerý
Árbitro: Miguel Fonseca
Cartões amarelos: Froholdt (POR); Barkley (AVL)
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