Fluminense deve ter mudanças e estreia de Thiago Silva contra o Grêmio

A noite de domingo em Porto Alegre vai ser marcada pelo início da terceira e última passagem de Thiago Silva pelo Fluminense. O zagueiro de 41 anos deve ser titular diante do Grêmio, na Arena, às 18h30, uma vez que o técnico Luís Zubeldía terá baixas no setor para montar a defesa tricolor.

Na última rodada, diante do Red Bull Bragantino, o Fluminense viu Millán e Jemmes se lesionarem, e a estreia de Thiago Silva, que já seria algo factível diante do Grêmio, se tornou uma questão de necessidade para o Tricolor. O veterano deve formar dupla de zaga com Juan Pablo Freytes, repetindo boa parte da última temporada.

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Além da entrada de Thiago Silva, Zubeldía deve promover outras mudanças no time titular do Fluminense. De acordo com o ‘ge’, o treinador argentino deve escalar Guilherme Arana na lateral-esquerda no lugar de Renê, e também a entrada de Agustín Canobbio no lugar de Kevin Serna.

Sendo assim, a escalação do Fluminense diante do Grêmio, neste domingo, na Arena, deve ser a seguinte. Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Arana (Renê); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e Hulk.

Grêmio e Fluminense medem forças neste domingo, na Arena do Grêmio, às 18h30, com transmissão do Premiere. O jogo é válido pela 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do returno. No encontro anterior, o Flu venceu por 2 a 1 no Maracanã.

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