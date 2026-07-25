Sinais? Atlético de Madrid contrata jogador para a posição de Almada

A torcida do Flamengo ganhou mais um argumento para acreditar no final feliz da novela Almada. Afinal, neste sábado (26), o clube espanhol, dono dos direitos sobre o argentino, anunciou um jogador para a mesma posição, deixando o “hermano” cada vez mais sem espaço e a caminho de uma saída. Além do Rubro-Negro, o River Plate (ARG) também está na disputa pelo atleta.

O novo reforço do Atlético de Madrid é o meia Kang-in. O espanhóis foram buscar o sul-coreano no Paris Saint-Germain por 35 milhões de euros (R$ 203 milhões).

Almada ainda deixou a Nação com água na boca com um post enigmático. Em um story para Otamendi, que anunciou a aposentadoria da seleção argentina, o meia escreveu que “sentirá falta do zagueiro”. O defensor, aliás, acabou de acertar com o River Plate, principal concorrente do Mengo.

Campeão da Libertadores e do Brasileiro, em 2024, pelo Botafogo, Almada, de férias, viajou em perigrinação para alguns locais sagrados na Argentina, como os santuários da Difunta Correa, em Vallecito, e de São Expedito, em Bermejo.

Enquanto isso, o Flamengo aguarda o estafe de Almada no Rio de Janeiro para negociar a contratação do meia do Atlético de Madrid e da seleção argentina.

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