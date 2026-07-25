Athletico aproveita as falhas do Internacional e vence mais uma

O Athletico-PR confirmou o seu bom momento e venceu o Internacional por 2 a 0, neste sábado, 25/7. O jogo na Arena da Baixada foi pela 20ª rodada da Série A do Brasileiro. A vitória passou diretamente em cima dos muitos erros dos três zagueiros do Colorado. Maripán, Félix Torres e Juninho entregaram o ouro pelo menos seis vezes. Em duas delas, o Furacão aproveitou, com Leozinho e Viveros, este último chegando aos 12 gols e dividindo a artilharia da competição ao lado de Pedro.

Assim, o Athletico chega aos 36 pontos, em terceiro lugar, apenas um atrás do Flamengo (mas que tem dois jogos a menos) e com quatro vitórias seguidas. Já o Internacional para nos 21 pontos, apenas um à frente do primeiro dentro da zona de rebaixamento e soma a quarta derrota seguida.

Inter falha; Athletico marca

Os dois entraram com três zagueiros. Mas o Furacão apostando em três atacantes e o Colorado em dois. O primeiro tempo foi marcado por erros defensivos de ambos os times que geraram lances de extremo perigo. Logo no início, um cochilo da marcação deu a chance para Vitinho receber pela direita e, observando o goleiro do Athletico adiantado, mandou por cobertura. Mas Santos conseguiu voltar a tempo e dar um tapinha antes da bola bater no travessão. E o Colorado quase marcou com Bernabei, que aproveitou uma indefinição da marcação para chutar e obrigar Santos a mais uma ótima defesa.

Mas o Athletico era melhor. Quase marcou quando o zagueiro Maripán tentou cortar a bola na lateral esquerda e deu de bandeja para Leozinho pela direita. Na área, na cara do goleiro, o atacante bateu para fora. Mas Leozinho estava ligado no jogo e criando as melhores oportunidades do Furacão. Numa delas, cruzou na cabeça de Viveros. Mas o vice-artilheiro do Brasileiro cabeceou para fora. Contudo, aos 45 minutos Leozinho tirou o zero do placar. Primeiramente, no meio de campo ele aproveitou uma falha de Juninho que adiantou demais a bola. Leozinho ganhou a bola, rolou para Viveros que devolveu para o companheiro, que entrou na área e bateu cruzado para fazer 1 a 0.

Show de horrores da defesa do Colorado

No segundo tempo, os erros da defesa continuaram. Maripán tinha a bola dominada e perdeu bobamente para Mendoza, que rolou até Viveros, mas o atacante perdeu. Porém, aos 14 minutos o Furacão aproveitou novo presente. Félix Torres tinha a bola dominada e resolveu atrasar para o goleiro Anthoni. Isso sem ver que no meio do caminho estava Viveros. O goleador agradeceu, dominou, driblou Anthoni e apenas tocou para o gol vazio. O técnico Paulo Pezzolano tirou um dos zagueiros (Félix Torres) e colocou um homem de frente. Isso melhorou o Inter, que quase marcou com Aguirre. Mas seguiu falhando na defesa e um cruzamento de Gilberto encontrou Viveros livre, aos 24. Mas o artilheiro bateu para fora.

No fim, o Internacional até que tentou, teve três oportunidades e quase marcou em cabeçada de João Bezerra. Mas Santos estava atento para manter a vantagem de dois gols até o apito do juiz. E o Furacão, que na temporada passada estava na Série B, agora é Top3 na elite.

ATHLETICO 2X0 INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Data: 25/7/2026

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Público: 27.692

Renda: R$ 1.324.695,00

Gols: Leozinho, 45’/1ºT (1-0); Viveros, 14’/2ºT (2-0)

ATHLETICO: Santos; Teráns, Aguirre e Esquivel; Gilberto (Benavides, 35’/2ºT), Luiz Gustavo, Jadson (Portilla, 35’/2ºT) e Claudinho; Mendoza (João Cruz, 19’/2ºT), Leozinho (Isaac, 34’/2ºT)e Viveros. Técnico: Odair Hellmann

INTERNACIONAL: Anthoni; Félix Torres (Bruno Henrique, 17’/2ºT), Juninho e Maripán; Vitinho, Bruno Gomes, Villagra (João Bezerra, 38’/2ºT) e Bernabei; Matheus Bahia (Aguirre, 17’/2ºT), Carbonero e Alerrandro (Alan Patrick, 23’/2ºT). Técnico: Esteban Conde.

Árbitro: Rodrigo José Pereira Lima (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartões amarelos: –

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