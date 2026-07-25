Neymar marca dois, mas Santos fica no empate com a Chapecoense na Vila Belmiro

Na primeira partida após a discreta participação na Copa do Mundo de 2026, Neymar mais uma vez mostrou sua importância para o Santos, mas não conseguiu evitar mais um tropeço na Vila Belmiro. O camisa 10 marcou duas vezes, mas não foi suficiente para dar a vitória para o Peixe diante da Chapecoense, que segurou um 2 a 2.
Com o resultado, o Santos ganha uma posição na tabela – graças a derrota do Internacional para o Athletico – mas não se afasta da zona de rebaixamento, na 14ª colocação com 22 pontos. Já a Chapecoense segue afundada na lanterna da competição, com apenas 10 pontos.
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Neymar na rede
O primeiro tempo de jogo na Vila Belmiro foi tudo aquilo que se esperava. Com mais posse de bola e volume de jogo, o Santos controlou as ações e dominou a partida, enquanto a Chape, na lanterna, se retraiu e apostou no contra-ataque para tentar surpreender. Mas o que se viu, foi um Santos que sufocou a Chape e não soltou até abrir o placar da partida. Em uma tabela bem feita entre Neymar e Barreal, o camisa 10 bateu de primeira no canto de Matheus Aurélio e abriu o placar para o Peixe.
Tudo igual
Na volta do intervalo, a Chapecoense voltou com uma postura diferente e buscou o empate logo aos seis minutos. Em boa jogada trabalhada pelo lado direito de ataque, Giovanni Augusto deu bela assistência e encontrou Marcinho sozinho dentro da área. O atacante, que havia acabado de entrar na partida, finalizou no canto de Brazão e deixou o placar novamente em igualdade na Vila Belmiro.
Vira-virou
O gol de empate trouxe vida nova e uma nova perspectiva para a Chapecoense na partida. Enquanto do outro lado, o Santos sentiu o gol sofrido, passou a mostrar nervosismo e ansiedade com a bola no pé. Desse modo, a Chape se aproveitou do momento ruim do Santos na partida e virou o placar aos 17. Novamente em boa jogada pela direita, Bolasie cruzou para a pequena área e ao tentar cortar, João Ananias acabou empurrando contra o próprio gol. Gol contra e Chape em vantagem na Vila.
Empate no fim
O Santos acordou nos minutos finais da partida, e com substituições ofensivas de Cuca, o Peixe mudou a postura e encurralou a Chapecoense contra a própria área. Aos 43 minutos, Rony foi derrubado por Matias Bruno dentro da área e árbitro marcou pênalti para o Santos. Na cobrança, Neymar mostrou a categoria de sempre, deslocou o goleiro, empatou a partida para o Peixe e colocou fogo nos acréscimos da partida.
Pressão santista
Nos últimos minutos de jogo, o Santos se lançou totalmente ao ataque para tentar revirar a partida e sair com os três pontos. Neymar tentou de tudo para criar boas oportunidades, mas o Peixe só assustou na bola aérea. Contudo, a Chapecoense conseguiu se segurar e segurou um ponto na Vila Belmiro, enquanto o Santos se lamenta por deixar dois pontos pelo caminho diante do último colocado na tabela.
SANTOS 2×2 CHAPECOENSE
Campeonato Brasileiro – 20ª rodada
Data e horário: 25/7/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Gols: Neymar (36’/1T, 1-0); Marcinho (6’/2T, 1-1); João Ananias (contra, 17’/2T, 1-2), Neymar (44’/2T, 2-2)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino, 18’/2T), Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Willian Arão (Oliva, 18’/2T), Bontempo, Rollheiser (Caballero, 18’/2T), Neymar, Barreal (Thaciano, 35’/2T); Gabriel Barbosa (Rony, 35’/2T). Técnico: Cuca.
CHAPECOENSE: Matheus Aurélio; Bruno Tubarão, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Fernando (Bruno Pacheco, 35’/2T); Ênio (Giovanni Augusto, intervalo), David (Matias Bruno, intervalo), Camilo (Vinicius, 38’/2T), Max, Ramirez (Marcinho, intervalo); Bolasie. Técnico: Rafael Lacerda.
Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Acacio Menezes Leao (PA)
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Cartões Amarelos: Lucas Veríssimo, Neymar, Barreal (SAN); Camilo, Matheus Aurélio, Bruno Tubarão, Matias Bruno e Vinicius (CHA)
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