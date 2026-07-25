Jogo da Série D do Campeonato Brasileiro é marcado por invasão canina

Uma cena comum no futebol sul-americano ocorreu neste sábado (25), na Série D do Campeonato Brasileiro, no Morenão, em Iguatu. Os jogadores de Iguatu (CE) e Nacional-AM se engalfinhavam no gramado quando, lépido e faceiro, um cachorro invadiu o campo, paralisou a partida e provocou, assim, risos de jogadores, arbitragem e público.

O “invasor”, antes de ser contido pelos atletas dos times, pôde caminhar tranquilmente pelo tapete verde do Morenao e se exibir para a torcida. O cachorro, aliás, é Zé Roberto, uma espécie de mascote de Iguatu. O doguinho “acompanha” os jogos e os treinos da equipe cearense desde 2025.

Em fevereiro de 2026, Zé Roberto celebrou o título de Campeão do Interior do Campeonato Cearense, após vitória sobre o Horizonte. O cachorro, naquele momento, apareceu ao lado dos jogadores durante a festa.

Zé, desta vez, no entanto, não deu sorte, pois o Iguatu perdeu o Nacional, nos pênaltis, por 5 a 4, caindo fora do torneio nas oitavas de final. Antes dos disparos na marca da cal, o embate terminou em 1 a 1, mesmo resultado do cotejo de ida, na semana passada, na Colina, em Manaus.

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