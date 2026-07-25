Liverpool vence o Sunderland em amistoso nos EUA

O Liverpool venceu o Sunderland por 4 a 2, neste sábado (25), em amistoso de pré-temporada, no Geodis Park, em Nashville, nos Estados Unidos, em amistoso válido pela Premier League Series.

O prélio deste fim de semana marcou a estreia do técnico Andoni Iraola no comando do time da terra dos Beatles e abriu a excursão dos Reds em território norte-americano. O espanhol substitui Arne Slot, que deixou o Liverpool em quinto lugar no último Campeonato Inglês.

O jogo foi entretenimento puro para o público. Afinal, aos 13, Morrison adiantou o Liverpool à frente no score. Fée, porém, aos 28, disse que o Sunderland brigaria até o fim e deixou tudo igual.

No segundo tempo, mais emoção. Aos quatro minutos, Ogunsuyi colocou o Sunderland na frente. Depois, contudo, só deu Liverpool. Aos 11, Szoboszlai provou que, de complicado, só o nome e simplificou as ações para empatar.

A virada veio aos 27 minutos com Chiesa. Koumas, aos 40, colocou os números finais do embate: 4 a 2.

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