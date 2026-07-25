Para Bernabei, Internacional pagou caro pelos erros

O Internacional, ao perder neste sábado, 25/7, por 2 a 0 para o Athletico, em Curitiba, soma quatro derrotas na competição. Mais do que isso, ao parar nos 21 pontos, está muito próximo da zona de rebaixamento (o primeiro dentro tem 20). Para completar, o Colorado fez uma partida muito ruim, principalmente na defesa, com seus três zagueiros cometendo seis falhas infantis e em duas delas saindo os gols que definiram o resultado. O único que se salvou na defesa, mesmo sem fazer um grande jogo, foi Bernabei. O lateral-esquerdo do Colorado ao menos foi efetivo no ataque, quase fazendo um gol. E errando poucos passes. Ao fim da partida, o defensor disse que a derrota foi justa:

“Não conseguimos nos concentrar. A torcida viajou e nos apoiou. Sabemos que não foi um grande jogo, mas acabamos pagando caro pelos nossos erros.”

Bernabei confia na recuperação

Para Bernabei, a única chance de o Internacional se recuperar e ganhar confiança é trabalhar pesadamente e, assim, desgarrar do Z-4:

“Temos de seguir trabalhando cada vez mais. Agora, é preciso levantar a cabeça, ter determinação e continuar trabalhando para melhorar nossa estrutura, confiando no técnico e no que ele nos transmite, para continuarmos crescendo como grupo e como equipe.”

Mas a vida não está fácil. A derrota deste sábado foi a quarta seguida do time. Na próxima rodada, na quarta-feira, o Internacional recebe o atual campeão brasileiro e atual vice-líder Flamengo.

“Não será fácil. Mas sei que o Colorado é um time muito forte e pode sair dessa situação. Neste momento, é isso que temos de fazer”, disse Bernabei.

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