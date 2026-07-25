Rafael Leão, do Milan, assiste jogo do Santos na Vila e ganha camisa de Neymar

A noite de sábado na Vila Belmiro foi de uma atuação discreta do Santos diante da Chapecoense, mas com destaque para Neymar. Em seu primeiro jogo após a Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 marcou dois gols, mas não conseguiu dar a vitória ao Peixe diante do time catarinense, lanterna do Brasileirão. Contudo, uma pessoa saiu bem feliz e satisfeita da Baixada Santista.

Craque do Milan, o atacante português Rafael Leão está de férias no Brasil e, como um fã assumido de Neymar, foi até a Vila Belmiro para assistir o jogo do Santos contra a Chapecoense. Leão acompanhou a partida em um dos camarotes da Vila, e após o apito final, recebeu das mãos do camisa 10 do Santos a camisa utilizada durante o jogo.

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“Foi uma oportunidade única. As pessoas do time do Neymar conseguiram organizar para eu poder ver um ídolo de infância. Eu apreciava muito vê-lo jogar. Comecei a assistir aos primeiros vídeos dele ainda no Santos. Estou muito contente. Falei para ele que ia dar show, e ele fez um grande gol. É uma honra estar aqui”, disse Rafael Leão ao Premiere no intervalo do jogo.

Nesta semana, Rafael Leão tem sido uma figurinha carimbada no noticiário dos clubes brasileiros. O português usou o CT do Corinthians para fazer atividades físicas nestas férias, e chegou a brincar que jogaria no Timão pela gratidão. Em outro momento, Leão afirmou que tem um carinho pelo Flamengo, e que se houver a possibilidade de um dia jogar no Brasil, seria o rubro-negro.

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