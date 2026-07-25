Cuca detona empate do Santos contra a Chapecoense: “Muito ruim”

Em um dos jogos que abriram a 20ª rodada do Brasileirão, o Santos tinha a chance de ouro de vencer e se afastar da zona de rebaixamento diante do lanterna da competição. Contudo, o que se viu no gramado da Vila Belmiro foi uma atuação bem abaixo da média do Peixe, que viu Neymar praticamente jogar solitário para marcar duas vezes no empate em 2 a 2 com a Chapecoense.

Após o apito final, Cuca analisou a atuação do seu time neste sábado na Vila Belmiro. O treinador do Santos entendeu que o resultado não foi nem de perto do que o torcedor e o time esperavam, mas que um jogo comok este pode servir para ensinar muitas coisas aos jogadores.

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“O resultado foi negativo, então tudo o que vocês questionarem vão ter razão. O que a gente tem que fazer, não só no futebol, mas na vida, é ter coerência com as coisas que faz. Cada jogo é um aprendizado. Com a vantagem de 1 a 0, a gente não precisava se expor e não nos expusemos. Não tomamos gols em contra-ataques. Fizemos uma linha errada lá atrás e demos condição pelo lado direito. Tínhamos o dobro de jogadores em relação ao adversário na jogada, mas nos posicionamos mal duas vezes em lances pelo lado esquerdo. Falhamos mesmo com superioridade numérica”, disse Cuca.

O treinador do Santos valorizou o poder de reação do Santos em busca de um empate nos minutos finais, mas mesmo assim seguiu batendo na tecla de que o resultado foi ruim para as pretensões do Peixe na tabela de classificação.

“Depois tivemos que correr atrás, o adversário ganhou confiança, ficou bem fechado e nós martelamos, criamos oportunidades e conseguimos empatar. Mas, sem dúvida, o resultado foi muito ruim”, enfatizou o treinador.

Apesar do empate, o Santos não corre riscos de terminar a rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão nesta rodada. Desse modo, o Peixe volta a focar suas atenções na Copa Sul-Americana, onde tem o compromisso diante da Universidad Central da Venezuela, no jogo de volta do playoff das oitavas de final. Na ida, em Caracas, o Santos venceu por 4 a 1, e por isso, pode perder por até dois gols de diferença que vai se classificar.

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